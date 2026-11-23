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Galatasaray'ın Uefa Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa ile oynayacağı karşılaşma öncesinde Victor Osimhen'in son durumu merak ediliyor. Sol dizinden geçirdiği operasyonun ardından tedavisi devam eden Nijeryalı futbolcunun mücadelede forma giyip giymeyeceği araştırılıyor. Peki, Osimhen Aston Villa maçında oynayacak mı, maç kadrosunda yer alacak mı? Victor Osimhen, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kadrosunda bulunuyor mu?

OSIMHEN ASTON VILLA MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Galatasaray'ın Victor Osimhen'i Aston Villa karşılaşmasına yetiştirme ihtimali gündemde olsa da futbolcunun oynayıp oynamayacağı henüz kesinleşmedi. 23 Kasım itibarıyla Nijeryalı yıldızın maç kadrosunda yer alıp almayacağına ilişkin resmi bir karar açıklanmadı.

Sol dizinden operasyon geçiren Osimhen, fizyoterapistler eşliğinde salon çalışmalarına başladı. Futbolcunun karşılaşmadaki durumu maç günü yapılacak değerlendirmelerin ardından netlik kazanacak. İlk 11'de başlaması beklenmeyen Osimhen'in kadroya dahil edilmesi ihtimali ise gündemde.

OSIMHEN GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ KADROSUNDA VAR MI?

Victor Osimhen, Galatasaray'ın 2026-2027 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi için bildirdiği kadroda yer alıyor. Sarı-kırmızılıların 3 Eylül 2026 tarihinde açıklanan 24 kişilik listesinde Nijeryalı futbolcunun da ismi bulunuyor.

Ancak UEFA'ya bildirilen sezon kadrosunda bulunması, Osimhen'in Aston Villa karşılaşmasının maç kadrosuna kesin olarak dahil edileceği anlamına gelmiyor. Futbolcunun bu mücadelede görev alıp almayacağı sağlık durumuna ve teknik heyetin kararına bağlı olacak.

OSIMHEN'İN SAKATLIK DURUMU NASIL?

Victor Osimhen, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Stuttgart ile oynadığı karşılaşmada sol dizinden sakatlandı. Yapılan kontrollerin ardından Nijeryalı futbolcu, 7 Kasım'da artroskopik diz operasyonu geçirdi.

Operasyon sonrasında tedavi ve rehabilitasyon sürecine alınan Osimhen, fizyoterapistler eşliğinde salon çalışmalarına başladı. Galatasaray'ın Aston Villa maçı öncesinde paylaşılan son bilgilerde futbolcunun sahalara dönüş tarihiyle ilgili kesin bir açıklama yapılmadı.

GALATASARAY ASTON VILLA MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında İngiltere temsilcisi Aston Villa'yı konuk edecek. Karşılaşma, 24 Kasım 2026 Salı günü saat 20.45'te oynanacak.