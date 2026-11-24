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Galatasaray'da Victor Osimhen'in sahalara dönüş tarihi futbolseverlerin gündemindeki yerini koruyor. Sol dizinden geçirdiği operasyonun ardından tedavisi devam eden Nijeryalı golcünün UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Aston Villa karşılaşmasında forma giyip giymeyeceği netlik kazandı. Peki, Osimhen Aston Villa maçında oynayacak mı, Beşiktaş derbisinde olacak mı? Detaylar haberimizde.

OSIMHEN ASTON VILLA MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, 24 Kasım 2026 Salı günü oynanacak Aston Villa karşılaşmasında forma giyemeyecek. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 23 Kasım'da düzenlediği basın toplantısında Osimhen'in maç kadrosunda bulunmayacağını açıkladı.

Buruk, yıldız futbolcunun durumuyla ilgili açıklamasında, "Osimhen yarın olmayacak" ifadelerini kullandı. Böylece Osimhen'in Aston Villa karşısında ilk 11'de veya yedek kulübesinde görev almayacağı kesinleşti.

OSIMHEN BEŞİKTAŞ DERBİSİNDE OYNAYACAK MI?

Victor Osimhen'in Beşiktaş derbisinde forma giyip giymeyeceği henüz kesinleşmedi. Okan Buruk, Aston Villa maçı öncesindeki açıklamasında Osimhen ve Roland Sallai'nin bir sonraki karşılaşmada oynama ihtimallerinin değerlendirileceğini belirtti.

İki karşılaşma arasında 6 günlük süre bulunduğuna dikkat çeken Buruk, oyuncuların durumuna göre karar verileceğini ifade etti. Bu açıklama doğrultusunda Osimhen'in Beşiktaş derbisine yetişmesi hedefleniyor ancak forma giyeceğine ilişkin kesinleşmiş bir karar bulunmuyor.

OSIMHEN'İN SAKATLIĞI NE, NEDEN OYNAMIYOR?

Victor Osimhen, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Stuttgart ile oynadığı karşılaşmada yaşadığı sakatlığın ardından sol dizinden operasyon geçirdi. 7 Kasım 2026 tarihinde ameliyat edilen Nijeryalı futbolcunun tedavi ve rehabilitasyon süreci devam ediyor.

Operasyon sonrasında fizyoterapistler eşliğinde çalışmalarını sürdüren Osimhen, salon çalışmalarına başladı. Takımla antrenmanlara ve maç temposuna dönüş süreci ise sağlık ekibinin kontrolünde ilerliyor.

OSIMHEN KAÇ HAFTA YOK?

Osimhen'in sahalara dönüşü için gözler Beşiktaş derbisine çevrildi. Teknik direktör Okan Buruk'un açıklamasında da Nijeryalı futbolcunun bir sonraki maç için değerlendirilebileceği belirtildi.

Ancak yıldız oyuncunun Beşiktaş karşılaşmasında kadroda bulunup bulunmayacağı, iyileşme sürecine ve sağlık ekibinin vereceği karara bağlı. Galatasaray cephesinden Osimhen'in kesin dönüş tarihine ilişkin açıklanmış bir karar bulunmuyor.

Özetle: Victor Osimhen, 24 Kasım'daki Aston Villa maçında forma giymeyecek. 30 Kasım'da oynanması planlanan Beşiktaş derbisine yetişmesi hedefleniyor ancak derbide oynayıp oynamayacağı henüz kesinleşmedi.