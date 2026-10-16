Orkun Kökçü sakatlandı mı, Trabzonspor maçında oynayacak mı?

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Orkun Kökçü Trabzonspor maçında oynayacak mı sorusunun yanıtı, Süper Lig'deki kritik derbi öncesinde Beşiktaş cephesinde merakla bekleniyordu. Ayak bileğinde darbeye bağlı morarma tespit edilen milli oyuncunun ciddi bir sakatlığının bulunmadığı ve pazartesi günü oynanacak Trabzonspor karşılaşmasında sahada olmasının beklendiği öğrenildi. Teknik Direktör Vincenzo Italiano ise Hoffenheim maçında risk almak istemediklerini söyledi. Orkun Kökçü derbide forma giyecek mi? Tüm detaylar haberimizde…

ORKUN KÖKÇÜ SAKATLANDI MI?

Evet. Orkun Kökçü, Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Hoffenheim'ı deplasmanda 3-2 yendiği karşılaşmada sakatlık yaşadı. Milli futbolcu, mücadeleye devam edemeyerek ikinci yarıda yerini Fabio Miretti'ye bıraktı. Oyundan çıkması, Süper Lig'deki Trabzonspor derbisi öncesinde siyah-beyazlı taraftarları endişelendirmişti.

ORKUN KÖKÇÜ'NÜN SAKATLIĞI CİDDİ Mİ?

A Spor'un aktardığı bilgilere göre Orkun Kökçü'nün ayak bileğinde aldığı darbeye bağlı morarma tespit edildi. Yapılan değerlendirmelerde milli futbolcunun ciddi bir sakatlığının bulunmadığı belirlendi. Bu gelişme, derbi öncesinde Beşiktaş cephesinde rahat bir nefes aldırdı.

ORKUN KÖKÇÜ TRABZONSPOR MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Beşiktaş kaptanının, pazartesi günü oynanacak Trabzonspor karşılaşmasında forma giymesi bekleniyor. Ancak Orkun Kökçü'nün derbide sahaya çıkıp çıkmayacağına ilişkin kesin karar, teknik heyetin maç öncesinde yapacağı son değerlendirmenin ardından verilecek. Milli futbolcunun derbiye kadar yapılacak antrenmanlardaki durumu da bu kararda belirleyici olacak.

ITALIANO: RİSK ALMAK İSTEMEDİK

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Hoffenheim maçının ardından Orkun Kökçü'nün sakatlığına ilişkin açıklama yaptı. İtalyan teknik adam, oyuncusunun ayağında hafif bir ağrı bulunduğunu ve ayağını yere bastığında kendini iyi hissetmediğini belirterek, bu nedenle risk almak istemediklerini söyledi. Italiano, Orkun ile konuştuğunu ve oyuncusunun durumun çok ciddi olmadığını ifade ettiğini aktararak, büyük bir sorun yaşanmamasını umduğunu dile getirdi.

BEŞİKTAŞ AVRUPA'DA İKİDE İKİ YAPTI

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Almanya'da Hoffenheim'ı 3-2 mağlup ederek turnuvada ikinci galibiyetini aldı. Siyah-beyazlılar, ilk haftada da sahasında Olimpik Marsilya'yı 4-1 yenmişti. Beşiktaş, Hoffenheim karşısında viral gastroenterit tanısıyla tedavi gören golcüsü Dusan Vlahovic ve Vaclav Cerny'den yoksun mücadele etmişti.

TRABZONSPOR DERBİSİ ÖNCESİ İKİ TAKIMDA SAKATLIK GÜNDEMİ

Derbi öncesinde sakatlık gündemi yalnızca Beşiktaş'ta değil, Trabzonspor'da da öne çıkıyor. Bordo-mavililerde Paul Onuachu, UEFA Konferans Ligi'nde KuPS Kuopio ile oynanan ve 4-2 kazanılan maçta golünü attıktan kısa süre sonra sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Nijeryalı golcünün durumu yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak.

BEŞİKTAŞ - TRABZONSPOR DERBİSİ NE ZAMAN?

Beşiktaş ile Trabzonspor arasındaki Süper Lig mücadelesi, 19 Ekim 2026 Pazartesi günü oynanacak. Avrupa'daki galibiyetin ardından moral bulan siyah-beyazlılar, derbiden de galibiyetle ayrılarak ligdeki yükselişini sürdürmeyi hedefliyor.