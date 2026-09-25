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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki ilk maçında Fransa ile karşı karşıya geliyor. Kocaeli Stadı'nda oynanacak mücadele öncesinde milli takımda Orkun Kökçü'nün durumu da merak ediliyor. Milli futbolcunun Fransa karşılaşmasında forma giymesi beklenmiyor. Peki, Orkun Kökçü neden yok? Orkun Kökçü Türkiye Fransa maçında sakat mı, cezalı mı, yedek mi, kadroda yok mu? Detaylar...

ORKUN KÖKÇÜ NEDEN YOK?

A Milli Futbol Takımı'nın Fransa ile oynayacağı karşılaşma öncesinde Orkun Kökçü'nün neden kadroda olmadığı merak konusu oldu. Milli futbolcunun ayak parmağındaki ağrı nedeniyle tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Orkun Kökçü, yaşadığı ağrı nedeniyle takımın bazı antrenmanlarında da yer alamadı. Güncel maç önü bilgilerinde milli futbolcunun Fransa karşılaşmasında forma giymesinin beklenmediği aktarılıyor.

Dolayısıyla Orkun Kökçü'nün Fransa maçında forma giymemesinin nedeni ceza değil, ayak parmağındaki ağrı olarak öne çıkıyor. Milli futbolcunun tedavi süreci devam ediyor.

ORKUN KÖKÇÜ TÜRKİYE FRANSA MAÇINDA SAKAT MI, CEZALI MI, YEDEK Mİ, KADRODA YOK MU?

Orkun Kökçü'nün Türkiye-Fransa maçında forma giyememesinin nedeni ayak parmağındaki ağrı. Milli futbolcunun tedavisi devam ederken, Fransa karşılaşmasında görev yapması beklenmiyor. TFF'nin antrenman bilgileri de oyuncunun ağrısı nedeniyle çalışmada yer almadığını ortaya koyuyor.

Bu nedenle Orkun Kökçü'nün durumunun cezalı olmasından kaynaklanmadığı belirtiliyor. Maç önü bilgilerinde oyuncunun sakatlık nedeniyle tedavi sürecinde olduğu ve karşılaşmada forma giymesinin beklenmediği aktarılıyor.

Türkiye'nin Fransa karşısındaki muhtemel 11'inde ise şu isimler yer alıyor:

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Ozan, Abdülkerim, Ferdi, İsmail, Salih, Arda, Kerem, Barış Alper, Deniz.

Fransa'nın muhtemel 11'i ise şu şekilde:

Fransa: Maignan, Kounde, Upamecano, Lacroix, Diouf, Rabiot, Camavinga, Olise, Cherki, Doue, Mbappe.

Fransa'da da savunma oyuncusu Ibrahima Konate'nin sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldığı belirtiliyor.

TÜRKİYE FRANSA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye-Fransa karşılaşması 25 Eylül 2026 Cuma günü Kocaeli Stadı'nda oynanacak. UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki mücadele saat 21.45'te başlayacak ve ATV'den canlı yayınlanacak. Bu bilgiler Türkiye Futbol Federasyonu'nun maç öncesi duyurusunda da yer alıyor.

A Milli Futbol Takımı, tarihinde ilk kez UEFA Uluslar Ligi A Ligi'nde mücadele ederken grup aşamasındaki ilk karşılaşmasını Fransa'ya karşı oynayacak. Karşılaşmanın oynanacağı Kocaeli Stadı, Türkiye-Fransa mücadelesine ev sahipliği yapacak.

Türkiye-Fransa maçı bilgileri:

Tarih: 25 Eylül 2026 Cuma

Saat: 21.45

Stat: Kocaeli Stadı

Yayın: ATV

Karşılaşma öncesinde A Milli Takım'da Orkun Kökçü'nün ayak parmağındaki ağrı nedeniyle forma giymesi beklenmiyor. Fransa'da ise Ibrahima Konate sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarılmış durumda.