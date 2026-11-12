Orkun Kökçü hangi takımda oynuyor, Orkun Kökçü hangi takımlarda oynadı, Orkun Kökçü kimdir?

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Orkun Kökçü, Trendyol Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta forma giyiyor. Feyenoord ve Benfica'da forma giyen milli orta saha, siyah beyazlı takımın kaptanlığını da üstleniyor. İşte Orkun Kökçü hakkında merak edilen tüm detaylar.

ORKUN KÖKÇÜ HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Orkun Kökçü, Beşiktaş'ta oynuyor. Milli futbolcu, 2025 yılında Benfica'dan Beşiktaş'a transfer oldu ve siyah beyazlı takımın kaptanlığını yapıyor.

ORKUN KÖKÇÜ HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Futbola Hollanda'da başlayan Orkun Kökçü, Feyenoord altyapısında yetişti. Feyenoord'da genç yaşta A takıma yükselen Orkun, Hollanda ekibinde kaptanlık yaptı ve 2022-2023 sezonunda Eredivisie şampiyonluğu yaşadı. 2023 yılında Portekiz ekibi Benfica'ya transfer olan Orkun, 2025 yılında Beşiktaş'a imza attı.

Orkun Kökçü futbolculuk kariyerinde forma giydiği takımlar şöyle:

Feyenoord (altyapı)

Feyenoord

Benfica (2023-2025)

Beşiktaş (2025-)

ORKUN KÖKÇÜ KİMDİR?

Orkun Kökçü, pas yeteneği ve oyun kurma becerisiyle tanınan bir orta saha oyuncusu. Uzaktan şutları ve duran toplardaki etkinliğiyle de dikkat çeken Orkun, A Milli Takım'ın orta sahasının önemli isimleri arasında yer alıyor.

ORKUN KÖKÇÜ KAÇ YAŞINDA?

29 Aralık 2000 doğumlu olan Orkun Kökçü, 25 yaşında.

ORKUN KÖKÇÜ NERELİ?

Orkun Kökçü, Hollanda'nın Haarlem kentinde doğdu. Türk kökenli bir ailenin çocuğu olan Orkun, milli takım tercihini Türkiye'den yana kullandı.

ORKUN KÖKÇÜ HANGİ MEVKİDE OYNUYOR?

Orkun Kökçü, merkez orta saha mevkisinde görev yapıyor.

ORKUN KÖKÇÜ MİLLİ TAKIMA ÇAĞRILDI MI?

Evet, Orkun Kökçü, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın UEFA Uluslar Ligi'ndeki Belçika ve Fransa maçları için açıkladığı 26 kişilik aday kadroda yer aldı. A Milli Takım, 12 Kasım Perşembe günü saat 20.00'de İzmir'deki Gürsel Aksel Stadyumu'nda Belçika'yı ağırlayacak. Ay yıldızlılar, 15 Kasım Pazar günü saat 22.45'te ise Bordeaux'da Fransa ile karşılaşacak.