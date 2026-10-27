Orhan Murat Kumaş kimdir? Rümeysa Kadak'ın nişanlısı hangi görevde?

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Ak Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak nişanlandı. Haber 26 Ekim 2026 akşamı duyuruldu ve nişanlısının da aynı partide görev yaptığı ortaya çıktı: Orhan Murat Kumaş, AK Parti Samsun İl Gençlik Kolları Başkanı.

Çiftin bir süredir evlilik hazırlığı yaptığı, nişan haberiyle birlikte duyuldu.

ORHAN MURAT KUMAŞ KİMLE NİŞANLANDI?

Orhan Murat Kumaş, AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak ile nişanlandı. Kumaş, nişanın ardından sosyal medyada yaptığı paylaşımda Kadak'tan "kıymetli nişanlım Rumeysa Hanım" diye söz etti ve hayatını onunla birlikte sürdürmek istediğini yazdı.

ORHAN MURAT KUMAŞ KİMDİR?

Orhan Murat Kumaş, AK Parti'nin Samsun İl Gençlik Kolları Başkanı. Partinin Samsun'daki gençlik teşkilatını yönetiyor; üye kaydı, gençlere yönelik sosyal ve kültürel etkinlikler bu teşkilatın işleri arasında.

ORHAN MURAT KUMAŞ NE ZAMAN GENÇLİK KOLLARI BAŞKANI OLDU?

Orhan Murat Kumaş, AK Parti Samsun İl Gençlik Kolları Başkanlığına Ocak 2025'te getirildi. Göreve gelişinden yaklaşık beş ay sonra Samsun, AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlığının yürüttüğü üye çalışmasında büyükşehirler arasında en çok genç üye kaydeden üçüncü il oldu.

Kumaş, Haziran 2025'teki açıklamasında bu sonucu ilçe başkanlarından üniversite teşkilatlarına kadar ekibin ortak işi olarak anlattı ve "Bu gurur hepimizin" dedi. Açıklamasını "Daima Genç, Daima İleri Samsun" sloganıyla bitirdi.

RÜMEYSA KADAK KİMDİR?

Rümeysa Kadak 1996'da İstanbul'da doğdu. Marmara Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümünü bitirdi. Haziran 2018 seçimlerinde AK Parti'den İstanbul milletvekili seçildiğinde 22 yaşındaydı ve Türkiye'nin en genç milletvekili oldu.

Kadak, 2023 seçimlerinde de İstanbul'dan yeniden Meclis'e girdi. Bugün de AK Parti İstanbul milletvekili olarak görevini sürdürüyor.