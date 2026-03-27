Arabesk müziğin önemli temsilcilerinden Orhan Esen’in vefatı, sanat camiasında derin bir üzüntü yarattı. Kendine has yorumu, güçlü besteleri ve yıllara yayılan üretkenliğiyle geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan sanatçı, geride unutulmayacak bir müzikal miras bıraktı. Peki, Orhan Esen kimdir, kaç yaşındaydı? Orhan Esen neden öldü? İşte Orhan Esen’in hayatı, kariyeri ve vefatına dair merak edilen tüm detaylar…

ORHAN ESEN KİMDİR?

5 Mart 1965 tarihinde Ankara’da dünyaya gelen Orhan Esen, müzikle iç içe bir aile ortamında büyüdü. Babası Mustafa Esen’in müziğe olan ilgisi, onun sanat yolculuğunda belirleyici bir rol oynadı. Küçük yaşlardan itibaren müziğe yönelen Esen; ud, kanun, bağlama ve piyano gibi birçok enstrümanı çalmayı öğrendi.

Henüz 13 yaşındayken ilk bestesini yaparak müzikteki yeteneğini ortaya koyan sanatçı, ilerleyen yıllarda arabesk müziğin sevilen isimlerinden biri haline geldi. Kariyeri boyunca pek çok esere imza atan Esen, özellikle duygusal yorumları ve etkileyici sözleriyle dinleyicilerin gönlünde yer edindi.

Arabesk müziğin güçlü temsilcilerinden biri olarak anılan sanatçı, üretkenliği ve sahne performanslarıyla müzik dünyasında kalıcı bir iz bıraktı.

ORHAN ESEN KAÇ YAŞINDAYDI?

Orhan Esen, 61 yaşında hayatını kaybetti. 1965 doğumlu olan sanatçı, yaşamı boyunca müzikten kopmadan üretmeye devam etti ve onlarca eseriyle geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

Onun vefatı, yalnızca ailesi ve yakın çevresini değil, aynı zamanda yıllardır eserlerini dinleyen binlerce hayranını da derinden etkiledi.

ORHAN ESEN NEDEN ÖLDÜ?

Sanatçının vefat haberi, yeğeni ve aynı zamanda asistanı olan Emrah Esen tarafından sosyal medya üzerinden duyuruldu. Yapılan açıklamada, Orhan Esen’in Ankara’nın Demetevler semtindeki evinde hayatını kaybettiği belirtildi.

Ancak kamuoyuna yansıyan bilgilerde, sanatçının ölüm nedenine dair detaylı bir açıklama yapılmadı. Bu durum, hayranları arasında merak uyandırırken, ailesi ve yakın çevresi yas sürecine odaklandı.

Sanatçının cenazesinin Ankara Karşıyaka Mezarlığı’nda defnedileceği bilgisi de paylaşıldı.