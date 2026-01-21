Haberler

Organize İşler filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Organize İşler filmi ne zaman, nerede çekildi?

Güncelleme:
Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Organize İşler filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Organize İşler konusu, özeti ve Organize İşler oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Organize İşler filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Organize İşler filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Organize İşler filmini izleyecek olanların merak ettiği Organize İşler konusu nedir, Organize İşler oyuncuları kimler ve Organize İşler özeti gibi konuları inceliyoruz.

ORGANİZE İŞLER FİLMİ KONUSU NEDİR?

İstanbul'un arka sokaklarında oto hırsızlığı yapan bir çetenin hikayesini konu alan Organize İşler, suç, komedi ve dram unsurlarını bir arada sunar. Çete reisi Asım Noyan (Yılmaz Erdoğan), bir gün bir kovalamaca sırasında intihar etmek üzere olan bir adamın evine sığınır. Onun hayatını kurtardığına inanan Asım, bu kişiyi hırsızlık işine dahil etmeye karar verir. Ancak, bu kararın hem kendi hem de çevresindekiler için büyük bir hata olduğunu kısa sürede anlayacaktır. Film, dolandırıcılık dünyasının iç yüzünü kara mizah unsurlarıyla ele alırken, aynı zamanda İstanbul'un renkli karakterleriyle bezeli bir şehir portresi çizer.

ORGANİZE İŞLER FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

• Yılmaz Erdoğan – Asım Noyan

• Tolga Çevik – Süpermen Samet

• Demet Akbağ – Nuran Ocak

• Altan Erkekli – Yusuf Ziya Ocak

• Özgü Namal – Umut Ocak

• Cem Yılmaz – Müslüm Duralmaz

• Erdal Tosun – Üzeyir Kavak

• Tuncer Salman – Tugay Selimoğlu

• Öner Erkan – Silvio

• Ebru Akel – Nilüfer

• Başak Köklükaya – Nergis

• Berfin Erdoğan – Nazlı

• Salih Kalyon – Cemil

• Cezmi Baskın – İzzet Ayna

• Nazmi Kırık – Hıdır Duralmaz

• Neslihan Yeldan – Lalezar

• Deniz Erdoğan – Mıcır Duralmaz

• Ersin Korkut, Ezgi Mola, Rıza Kocaoğlu, Sarp Apak, Hande Dane, Vural Çelik, Suzan Kardeş, Berrak Tüzünataç gibi birçok başarılı oyuncu da filmde yer almaktadır.

Filmin geniş kadrosu, her biri farklı bir karakterle İstanbul'un suç, mizah ve trajedi dolu atmosferini yansıtmaktadır.

ORGANİZE İŞLER FİLMİNİN ÇEKİLDİĞİ YERLER VE YAPIM SÜRECİ

Organize İşler'in çekimleri yaklaşık 7,5 hafta sürmüştür ve film için 150 kişilik bir ekip görev almıştır. Çekimler İstanbul'un farklı bölgelerinde, 26 farklı mekanda gerçekleştirilmiştir.

Asım Noyan karakterine ait ev sahneleri için, 1500 metrekarelik bir otopark alanı 250 metrekarelik bir eve dönüştürülmüştür. Bu özel set tasarımı, Yaşar Kartoğlu liderliğindeki ekip tarafından hazırlanmıştır.

Cem Yılmaz'ın canlandırdığı Müslüm Duralmaz karakterine ait sahneler, Saklıköy Country Club'ta çekilmiştir. Filmdeki unutulmaz tabut sahnesi ise İzmir Ege Mahallesi'nde çekilerek gerçekçi bir atmosfer oluşturulmuştur.

