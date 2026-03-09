Ordu okullar tatil mi, 9 Mart Pazartesi Ordu'da okul yok mu (ORDU VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Ordu'da okul yok mu, 9 Mart Pazartesi günü dersler iptal mi edildi? Karadeniz üzerinden gelen dondurucu soğuklar binlerce öğrenciyi tatil beklentisine soktu. Ordu Valiliği tarafından yapılacak olası bir tatil açıklaması sosyal medyanın gündemindeki yerini koruyor. 9 Mart Pazartesi Ordu okul tatili haberlerine ilişkin valilikten gelen en güncel duyurular ve meteorolojik uyarıların tüm detayları içeriğimizde yer alıyor.

ORDU HAVA DURUMU

Ordu – 9 Mart Pazartesi Hava Durumu

Ordu'da hava parçalı bulutlu olacak ve sabah saatlerinde hafif yağmur görülebilir . Gün boyu sıcaklık 7–14°C arasında seyredecek . Rüzgar kuzeydoğudan hafif esecek Akşam saatlerinde güneş kendini gösterecek

9 MART ORDU OKULLAR TATİL Mİ?

Ordu'nun bazı ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitimeara verildi.

Ordu Valiliği'nden yapılan açıklamada, kentin iç kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve yollarda oluşan buzlanma nedeniyle Gürgentepe ilçesinin tamamında, Gölköy ilçesinde ise taşımalı eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve ağır kronik hastalığı olan personelin idari izinli sayılacağı belirtildi.

Bunun yanı sıra çocuğu anaokulu ve kreşlere devam eden kadın personellerin de yarın idari izinli olacağı kaydedildi.