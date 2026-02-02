Ordu okullar tatil mi, 3 Şubat Salı Ordu'da okul yok mu (ORDU VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?
Ordu genelinde etkili olan soğuk hava ve kar yağışı sonrası veliler ile öğrenciler "3 Şubat Salı Ordu'da okullar tatil mi?" sorusuna kilitlendi. Özellikle yüksek kesimlerde buzlanma ve ulaşım sorunlarının artması üzerine Ordu Valiliği kar tatili açıklaması merakla bekleniyor. Eğitime ara verilip verilmeyeceğine dair tüm resmi duyuruları ve son dakika okul durumunu haberimizden anlık takip edebilirsiniz.
Ordu'da okul yok mu, 3 Şubat Salı günü dersler iptal mi edildi? Karadeniz üzerinden gelen dondurucu soğuklar binlerce öğrenciyi tatil beklentisine soktu. Ordu Valiliği tarafından yapılacak olası bir tatil açıklaması sosyal medyanın gündemindeki yerini koruyor. 3 Şubat Salı Ordu okul tatili haberlerine ilişkin valilikten gelen en güncel duyurular ve meteorolojik uyarıların tüm detayları içeriğimizde yer alıyor.
ORDU HAVA DURUMU
ORDU
3 ŞUBAT SALI: Ordu'da kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Kıyı şeridinde yağmur etkiliyken, yaylalarda yoğun karla karışık yağmur görülebilir. Sıcaklık 9 derece.
4 ŞUBAT ÇARŞAMBA: Yağışlı hava aralıklarla devam ediyor. Çok bulutlu bir gökyüzü hakim olacak ve sıcaklık 8 dereceye gerileyecek.
5 ŞUBAT PERŞEMBE: Yağışlar yerini kapalı ve serin bir havaya bırakıyor. Hissedilen sıcaklık yüksek nem nedeniyle daha düşük olabilir. Sıcaklık 7 derece.
6 ŞUBAT CUMA: Bulutların arasından güneşin yer yer yüzünü göstermesi bekleniyor. Sıcaklık hafif artışla 10 dereceye çıkacak.
ORDU OKULLAR TATİL Mİ?
3 Şubat Salı günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.