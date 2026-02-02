Ordu okullar tatil mi, 3 Şubat Salı Ordu'da okul yok mu (ORDU VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Ordu'da okul yok mu, 3 Şubat Salı günü dersler iptal mi edildi? Karadeniz üzerinden gelen dondurucu soğuklar binlerce öğrenciyi tatil beklentisine soktu. Ordu Valiliği tarafından yapılacak olası bir tatil açıklaması sosyal medyanın gündemindeki yerini koruyor. 3 Şubat Salı Ordu okul tatili haberlerine ilişkin valilikten gelen en güncel duyurular ve meteorolojik uyarıların tüm detayları içeriğimizde yer alıyor.

ORDU HAVA DURUMU

ORDU

3 ŞUBAT SALI: Ordu'da kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Kıyı şeridinde yağmur etkiliyken, yaylalarda yoğun karla karışık yağmur görülebilir. Sıcaklık 9 derece.

4 ŞUBAT ÇARŞAMBA: Yağışlı hava aralıklarla devam ediyor. Çok bulutlu bir gökyüzü hakim olacak ve sıcaklık 8 dereceye gerileyecek.

5 ŞUBAT PERŞEMBE: Yağışlar yerini kapalı ve serin bir havaya bırakıyor. Hissedilen sıcaklık yüksek nem nedeniyle daha düşük olabilir. Sıcaklık 7 derece.

6 ŞUBAT CUMA: Bulutların arasından güneşin yer yer yüzünü göstermesi bekleniyor. Sıcaklık hafif artışla 10 dereceye çıkacak.

ORDU OKULLAR TATİL Mİ?

3 Şubat Salı günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.