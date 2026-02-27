Ordu okullar tatil mi, 27 Şubat Cuma Ordu'da okul yok mu (ORDU VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?
Ordu genelinde etkili olan soğuk hava ve kar yağışı sonrası veliler ile öğrenciler "27 Şubat Cuma Ordu'da okullar tatil mi?" sorusuna kilitlendi. Özellikle yüksek kesimlerde buzlanma ve ulaşım sorunlarının artması üzerine Ordu Valiliği kar tatili açıklaması merakla bekleniyor. Eğitime ara verilip verilmeyeceğine dair tüm resmi duyuruları ve son dakika okul durumunu haberimizden anlık takip edebilirsiniz.
Ordu'da okul yok mu, 27 Şubat Cuma günü dersler iptal mi edildi? Karadeniz üzerinden gelen dondurucu soğuklar binlerce öğrenciyi tatil beklentisine soktu. Ordu Valiliği tarafından yapılacak olası bir tatil açıklaması sosyal medyanın gündemindeki yerini koruyor. 27 Şubat Cuma Ordu okul tatili haberlerine ilişkin valilikten gelen en güncel duyurular ve meteorolojik uyarıların tüm detayları içeriğimizde yer alıyor.
ORDU'DA OKULLARDA KAR TATİLİ
Ordu Valiliği, il genelinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildiğini duyurdu. Özellikle iç kesimlerde yaşayan öğrenciler için 27 Şubat Cuma günü okullar tatil edildi.
TATİL EDİLEN İLÇELER
Yoğun kar yağışından dolayı Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ulubey ilçelerinde eğitim öğretime ara verildi.
SAHİL KESİMİNDE KISMİ EĞİTİM ARA
Sahil ilçeleri Altınordu, Fatsa ve Ünye'de ise yüksek mahallelerde kar nedeniyle eğitime kısmi ara verildi. Bu ilçelerde merkez bölgelerde dersler normal şekilde devam edecek.
ÖĞRENCİLER VE VELİLERİN DİKKATİNE
Veliler ve öğrenciler, bölgesel tatil durumlarını takip ederek planlarını yapmalı. Kar yağışı ve ulaşım koşulları nedeniyle bazı bölgelerde ek önlemler alınması gerekebilir.