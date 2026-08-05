Oosterwolde sakatlandı mı, kaç hafta yok, ne zaman iyileşir?

Fenerbahçe’de Oosterwolde’nin sakatlık durumu ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Hollandalı futbolcunun son durumu, tedavi süreci ve ne zaman yeniden forma giyebileceği futbolseverler tarafından araştırılırken, kulüpten yapılacak açıklamalar bekleniyor.

OOSTERWOLDE SAKATLANDI MI, KAÇ HAFTA YOK? İŞTE SON DURUMU

Fenerbahçe’nin Sturm Graz ile oynadığı karşılaşmada Jayden Oosterwolde sakatlık yaşadı. Mücadelenin ilerleyen dakikalarında yaşadığı problem nedeniyle oyuna devam edemeyen Hollandalı futbolcu, teknik heyetin kararıyla sahadan ayrıldı.

Sarı-lacivertli taraftarlar, Oosterwolde’nin sakatlığının ciddi olup olmadığını ve oyuncunun kaç hafta sahalardan uzak kalacağını merak etmeye başladı. Başarılı savunmacının sağlık durumu ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

OOSTERWOLDE NE ZAMAN İYİLEŞECEK?

Jayden Oosterwolde’nin sakatlığının ardından gözler Fenerbahçe’den gelecek açıklamaya çevrildi. Oyuncunun durumunun netleşmesi için yapılacak kontrollerin ardından sakatlığın boyutu ve tedavi süreci belli olacak.

Fenerbahçe taraftarları, Oosterwolde’nin önemli maçlar öncesinde takıma ne zaman döneceğini yakından takip ediyor. Kulüpten yapılacak resmi açıklamanın ardından futbolcunun dönüş tarihiyle ilgili detaylar paylaşılacak.

OOSTERWOLDE KAÇ HAFTA YOK?

Oosterwolde’nin Sturm Graz karşılaşmasında yaşadığı sakatlık sonrası kaç hafta forma giyemeyeceği henüz bilinmiyor. Oyuncunun sağlık kontrollerinin sonuçları açıklandıktan sonra sahalardan uzak kalacağı süre belli olacak.

Fenerbahçe’de savunmanın önemli isimlerinden biri olan Oosterwolde’nin son durumu ile ilgili gelişmeler geldikçe haberimiz güncellenecektir. Güncel gelişmeleri takip etmek için sayfamızı takip edebilirsiniz.