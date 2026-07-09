Onur Seyit Yaran kimdir? Onur Seyit Yaran kaç yaşında, nereli?

Son dönemin dikkat çeken oyuncuları arasında yer alan Onur Seyit Yaran, başarılı kariyeri ve ekran performansıyla izleyicilerin ilgi odağı olmayı sürdürüyor. Özellikle rol aldığı yapımların ardından yaşamı merak edilen oyuncu hakkında "Onur Seyit Yaran kimdir, kaç yaşında, nereli?" soruları gündemdeki yerini koruyor. Onur Seyit Yaran'ın oyunculuk kariyeri nasıl başladı, hangi projelerde yer aldı ve hayatına dair bilinmeyenler neler? İşte merak edilenler...

ONUR SEYİT YARAN KİMDİR?

Onur Seyit Yaran, 13 Ocak 1995 tarihinde İstanbul'da doğan Türk oyuncu ve eski milli basketbolcudur. Eğitimini Haliç Üniversitesi Spor Akademisi'nde tamamlayan Yaran, oyunculuk kariyerine yönelmeden önce profesyonel olarak basketbol oynadı. 2016 yılında katıldığı "Best Model of Turkey" yarışmasında "Best Model" seçilmesinin ardından oyunculuk kariyerine adım attı.

ONUR SEYİT YARAN KAÇ YAŞINDA?

Onur Seyit Yaran, 13 Ocak 1995 doğumludur. 2026 yılı itibarıyla 31 yaşındadır.

ONUR SEYİT YARAN NERELİ?

Onur Seyit Yaran, İstanbul doğumludur. Çocukluk ve gençlik yıllarını İstanbul'da geçiren oyuncu, eğitimini de burada tamamlamıştır.

ONUR SEYİT YARAN'IN KARİYERİ

Oyunculuk kariyerine çeşitli dizi projeleriyle başlayan Onur Seyit Yaran, ilk olarak Kalk Gidelim dizisinde rol aldı. Daha sonra Vuslat ve Çukur gibi yapımlarda kamera karşısına geçti.

Asıl çıkışını ise Kardeşlerim dizisinde canlandırdığı Doruk Atakul karakteriyle yakaladı. Bu rolle geniş bir hayran kitlesine ulaşan oyuncu, hem Türkiye'de hem de yurt dışında tanınırlığını artırdı.

Onur Seyit Yaran, kariyerinde televizyon dizilerinin yanı sıra dijital platform projelerinde de yer alarak oyunculuk çalışmalarını sürdürmektedir. Yakışıklılığı, başarılı performansı ve genç kuşağın dikkat çeken isimlerinden biri olmasıyla Türk televizyon dünyasının öne çıkan oyuncuları arasında gösterilmektedir.