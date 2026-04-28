Sosyal medya içerikleri ve moda dünyasındaki girişimleriyle öne çıkan Bianca Somer Türkmen’in özel hayatı, özellikle eşi Önder Türkmen hakkında yapılan araştırmalarla birlikte dijital platformlarda yoğun ilgi görüyor. Peki, Önder Türkmen kimdir, ne iş yapıyor? Bianca Somer Türkemen'in eşi Önder Türkmen kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde.

BIANCA SOMER TÜRKEMEN'İN EŞİ ÖNDER TÜRKMEN KİMDİR?

Bianca Somer Türkmen’in eşi, Türk iş dünyasında uzun yıllardır faaliyet gösteren Önder Türkmen’dir. Çift, 2012 yılında İstanbul Beşiktaş’ta bulunan Four Seasons Otel’de düzenlenen görkemli bir törenle evlenmiştir.

Önder Türkmen, yalnızca iş dünyasındaki görevleriyle değil, aynı zamanda eşinin dijital içerik üretim sürecine katkı sağlayan estetik bakış açısıyla da tanınmaktadır. Özellikle sosyal medya platformlarında paylaşılan görsel içeriklerdeki profesyonel yaklaşımıyla dikkat çekmektedir.

ÖNDER TÜRKMEN NE İŞ YAPIYOR?

Önder Türkmen, iş dünyasında özellikle aile şirketleri ve holding yapısı içerisinde üstlendiği yönetim rolleriyle öne çıkmaktadır. 2001 yılından bu yana Türkmen Holding bünyesinde farklı kademelerde görev alan Türkmen, Yönetim Kurulu Üyesi olarak stratejik sorumluluklar üstlenmektedir.

Faaliyet alanları arasında tekstil, lojistik, dış ticaret ve teknoloji sektörleri yer almaktadır. ATT Clothing ve ATM Yachts & Design gibi uluslararası ölçekli şirketlerde idari görevler üstlenen Önder Türkmen, şirketlerin operasyonel ve stratejik yönetim süreçlerinde aktif rol almaktadır.

Ayrıca 2021 yılında kurulan DahliaBianca markasının kurucu ortakları arasında yer alarak moda ve perakende sektöründe de girişimci kimliğiyle dikkat çekmiştir. Bu marka üzerinden özellikle uluslararası pazarlarda büyüme ve dijitalleşme süreçlerinin yönetiminde etkin rol oynamaktadır.

Bunların yanı sıra sivil toplum alanında da faaliyet göstermiş, Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulunmuştur. Galatasaray Spor Kulübü Kongre Üyesi olması da sosyal ve kurumsal bağlantılarının bir parçası olarak bilinmektedir.

ÖNDER TÜRKMEN KAÇ YAŞINDA?

Önder Türkmen, 1977 yılında İstanbul’da doğmuştur. Bu bilgiye göre 2025 yılı itibarıyla 48 yaşındadır.

ÖNDER TÜRKMEN NERELİ?

Önder Türkmen, İstanbul doğumludur. Hayatının önemli bir bölümünü İstanbul’da geçiren Türkmen, hem eğitim hem de iş yaşamını büyük ölçüde Türkiye merkezli olarak sürdürmüştür.