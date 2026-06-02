Türk siyasetinde uzun yıllar boyunca etkin rol oynayan isimlerden biri olan Önder Sav, hem hukukçu kimliği hem de Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) içerisindeki etkili konumuyla dikkat çekti. Milletvekilliğinden bakanlığa, baro başkanlığından parti yönetimine kadar birçok önemli görev üstlenen Sav, özellikle CHP'nin yeniden yapılanma süreçlerinde belirleyici isimlerden biri olarak öne çıktı. Peki, Önder Sav kimdir? Eski CHP Genel Sekreteri Önder Sav kaç yaşında, nereli? Önder Sav CHP'den neden ayrıldı? Detaylar...

ÖNDER SAV KİMDİR?

Önder Sav, 1937 yılında Balıkesir’in Manyas ilçesine bağlı Işıklar köyünde dünyaya geldi. İlk ve orta öğreniminin ardından yükseköğrenim için Ankara’ya giden Sav, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde eğitim aldı. Bu dönemde ilerleyen yıllarda Türk siyasetinin önemli figürlerinden biri olacak Deniz Baykal ile tanıştı.

Hukuk fakültesinden mezun olduktan sonra bir süre serbest avukat olarak çalışan Sav, siyasete adımını 1950’li yılların sonlarında attı. Dönemin Sivas Milletvekili Turhan Feyzioğlu aracılığıyla siyasi çalışmaların içinde yer almaya başladı.

Siyasi kariyerindeki ilk büyük çıkışını 1973 genel seçimlerinde gerçekleştiren Sav, 15. Türkiye Büyük Millet Meclisi döneminde Ankara milletvekili olarak parlamentoya girdi. Aynı dönemde kurulan CHP-MSP koalisyon hükümetinde görev aldı. Birinci Bülent Ecevit Hükümeti’nde Çalışma Bakanı olarak kabinede yer alan Sav, hükümet çalışmalarında aktif rol üstlendi.

CHP içerisinde yaşanan liderlik mücadelesinde ise Deniz Baykal ile birlikte Bülent Ecevit’i destekleyen isimler arasında bulundu. Bu süreç, Sav’ın parti içindeki konumunun güçlenmesinde önemli bir dönüm noktası oldu.

1977 seçimlerinde yeniden milletvekili seçilen Önder Sav, 16. yasama döneminde de Meclis’te görev yaptı. Ancak 12 Eylül darbesi sonrasında siyasi faaliyetlerin durması ve partisinin kapatılmasıyla birlikte yeniden hukuk mesleğine yöneldi.

Hukuk Alanındaki Görevleri

Siyasi çalışmalarının yanı sıra hukuk alanında da önemli görevler üstlenen Sav, Ankara Hukuk Barosu Başkanlığı yaptı. Daha sonra 1989-1995 yılları arasında Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı görevini yürüttü.

CHP’de Yeniden Yükseliş Dönemi

Sosyaldemokrat Halkçı Parti (SHP) ile CHP'nin birleşmesinin ardından yapılan seçimlerde yeniden aktif siyasete dönen Sav, 20. Meclis döneminde Ankara Birinci Bölge’den milletvekili seçildi. Daha sonra 22. yasama döneminde de milletvekilliği görevini sürdürdü.

Özellikle Deniz Baykal’ın genel başkanlığı döneminde CHP yönetiminde önemli bir konuma sahip olan Sav, kamuoyunda sık sık “CHP’nin ikinci kişisi” olarak anıldı. Parti teşkilatı üzerindeki etkisi ve yönetim kadrolarındaki ağırlığı nedeniyle CHP’nin en güçlü isimlerinden biri olarak değerlendirildi.

2001 yılından itibaren CHP Genel Sekreterliği görevini üstlenen Sav, uzun yıllar boyunca partinin organizasyon yapısında belirleyici roller üstlendi.

ÖNDER SAV KAÇ YAŞINDA

1937 yılında Balıkesir’in Manyas ilçesine bağlı Işıklar köyünde doğan Önder Sav, 2025 yılı itibarıyla 88 yaşındadır.

ÖNDER SAV NERELİ?

Önder Sav, Balıkesir’in Manyas ilçesine bağlı Işıklar köyünde doğmuştur. Eğitim hayatının önemli bölümünü Ankara’da geçiren Sav, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Siyasi ve mesleki kariyerinin büyük kısmını da Ankara merkezli olarak sürdürmüştür.

ÖNDER SAV CHP'DEN NEDEN AYRILDI?

3 Kasım 2010'da ise bu görevden yine Kılıçdaroğlu tarafından alındı.