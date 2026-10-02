Önder Öztarhan kimdir, eşi kim? Önder Öztarhan ne iş yapıyor, kaç yaşında, nereli?

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Önder Öztarhan, eğitim hayatından iş dünyasındaki kariyerine kadar merak edilen isimler arasında yer alıyor. İstanbul doğumlu olan Öztarhan, eğitimini Türkiye ve Amerika'da tamamladıktan sonra Vepa Aile şirketinde iş hayatına başladı. Peki, Önder Öztarhan kimdir, eşi kim? Önder Öztarhan ne iş yapıyor, kaç yaşında ve nereli? Detaylar...

ÖNDER ÖZTARHAN KİMDİR?

Önder Öztarhan, 1972 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Orta ve lise eğitimini Şişli Terakki Lisesi'nde tamamlayan Öztarhan, lisans eğitimini Amerika'da University of Massachusetts Amherst'de Pazarlama ve İşletme üzerine aldı.

Öztarhan, eğitim hayatının ardından iş dünyasına Vepa Aile şirketinde adım attı. Nike ve Estee Lauder Group Şirketi gibi küresel çaplı markaları pazara kazandıran Vepa Aile şirketinde 1996 yılında görev almaya başlayan Öztarhan, 2000 yılına kadar grubun kozmetik bölümünde çalıştı.

2000 yılında Vepa Sport Perakende Direktörü görevini üstlenen Öztarhan, 2002 yılında ise Vepa Sport'ta Genel Müdürlük pozisyonunda görev yaptı.

ÖNDER ÖZTARHAN EŞİ KİM?

Önder Öztarhan, ünlü reklamcı Nail Keçili'nin kızı Nazlı Keçili ile evliydi. Öztarhan ve Nazlı Keçili'nin bu evlilikten Nazenin ve Sahara isminde iki kızı bulunuyor.

ÖNDER ÖZTARHAN NE İŞ YAPIYOR?

Önder Öztarhan, iş hayatına Vepa Aile şirketinde başladı. 1996-2000 yılları arasında grubun kozmetik bölümünde görev alan Öztarhan, 2000 yılında Vepa Sport Perakende Direktörü oldu.

Öztarhan, 2002 yılında ise Vepa Sport Genel Müdürü olarak görev yaptı. Kariyerinin bu döneminde Vepa Aile şirketinin iş yapısı içerisinde farklı görevlerde sorumluluk üstlendi.

ÖNDER ÖZTARHAN KAÇ YAŞINDA?

Önder Öztarhan, 1972 yılında doğdu. 2026 yılı itibarıyla 54 yaşındadır.

ÖNDER ÖZTARHAN NERELİ?

Önder Öztarhan, İstanbul'da dünyaya geldi. 1972 yılında İstanbul'da doğan Öztarhan, orta ve lise eğitimini Şişli Terakki Lisesi'nde tamamladı. Üniversite eğitimini ise Amerika'da University of Massachusetts Amherst'de Pazarlama ve İşletme alanında aldı.