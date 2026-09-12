Onana sakatlandı mı, Onana Galatasaray maçında oynayacak mı?

Onana Galatasaray maçında oynayacak mı? Kritik karşılaşma öncesinde gözler deneyimli kalecinin durumuna çevrilirken, futbolseverler Onana'nın sakatlık yaşayıp yaşamadığını ve maçta sahada olup olmayacağını araştırıyor.

ONANA SAKATLANDI MI?

Onana'nın sakatlık durumu, bugünkü Konyaspor karşılaşmasının son dakikalarında yaşanan gelişmenin ardından gündeme geldi. Mücadelenin son bölümünde sakatlık nedeniyle oyundan çıkmak için işaret yapan Onana, buna rağmen karşılaşmayı tamamladı. Yaşanan gelişmenin ardından “Onana sakatlandı mı?” ve “Onana Galatasaray maçında oynayacak mı?” soruları futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı.

ONANA'NIN SAKATLIĞININ DURUMU BELLİ OLDU MU?

Onana, Konyaspor maçının son dakikalarında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan çıkmak istediğini işaret etti. Ancak oyuncu değişikliği gerçekleşmedi ve Onana karşılaşmanın kalan bölümünde sahada kaldı.

Deneyimli kalecinin yaşadığı sakatlığın ne durumda olduğu yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak.

ONANA GALATASARAY MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Onana'nın Galatasaray maçında forma giyip giymeyeceği merak ediliyor. Konyaspor karşılaşmasının ardından oyuncunun sağlık durumuyla ilgili yapılacak incelemeler, Galatasaray maçındaki durumunun belirlenmesinde etkili olacak.

Onana'nın Galatasaray karşılaşmasında oynayıp oynamayacağı, yapılacak kontrollerin ardından netleşecek.