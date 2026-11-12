Ömer Üründül kimdir, Ömer Üründül kaç yaşında, nereli, hangi takımı tutuyor, Ömer Üründül mesleği ne?

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Spor yorumcusunun adı her gündeme geldiğinde "Ömer Üründül kimdir?", "Kaç yaşında, nereli?", "Hangi takımı tutuyor?" ve "Mesleği ne?" soruları da merak ediliyor. İşte Ömer Üründül'ün hayatı ve kariyerine dair bilinenler.

ÖMER ÜRÜNDÜL KİMDİR?

Ömer Üründül, Türkiye'nin tanınan spor yorumcuları ve köşe yazarları arasında yer alıyor. Aynı zamanda iş insanı olan Üründül, futbolun yanı sıra basketbol, voleybol ve tenis gibi branşlara da hakimiyetiyle biliniyor. Lise eğitimini İstanbul'daki Saint Benoit Fransız Lisesi'nde tamamlayan Üründül, ardından İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun oldu.

ÖMER ÜRÜNDÜL KAÇ YAŞINDA?

Ömer Üründül, 1950 yılında doğdu. Doğum günü kamuoyuyla paylaşılmadığı için kesin yaşı bilinmiyor. Üründül, 75 ya da 76 yaşında.

ÖMER ÜRÜNDÜL NERELİ?

Ömer Üründül, İstanbul doğumlu. Üründül, Bulgaristan göçmeni bir aileden geliyor. Dedesi asker Rahmi Belgerden, babası ise Sedat Üründül.

ÖMER ÜRÜNDÜL'ÜN MESLEĞİ NE?

Ömer Üründül, spor yazarı, yorumcu ve iş insanı. Spor yazarlığına 1989 yılında Tercüman gazetesinde başlayan Üründül, 1996'dan itibaren Sabah gazetesinde köşe yazarlığı yaptı. Ünlü yorumcunun spor yazarlığına başlamasında, 1986 Dünya Kupası'nda Tercüman gazetesinin spor müdürüyle tanışması etkili oldu.

İş dünyasında da önemli bir yere sahip olan Üründül, birçok şirkette ortaklığı bulunan bir iş insanı olarak biliniyor. Adı, Türk Ytong ve Burger King Türkiye, Popeyes, Arby's ile Sbarro markalarının işletmecisi TAB Gıda gibi şirketlerle anıldı. Üründül, TAB Gıda'daki hisselerini 2023 yılında sattı. Forbes Türkiye'nin 2023 verilerine göre Üründül'ün servetinin yaklaşık 200 milyon dolar olduğu belirtiliyor.

ÖMER ÜRÜNDÜL HANGİ KANALLARDA MAÇ ANLATTI?

Ömer Üründül, 1996'dan itibaren TRT'de Avrupa Şampiyonaları ve Dünya Kupaları'nda yorumculuk yaptı. A Milli Futbol Takımı'nın üçüncülükle tamamladığı EURO 2008'de maçları ATV ekranlarında yorumladı. 2010 Dünya Kupası maçlarını yine TRT'de anlatan Üründül, Pekin Olimpiyatları'nda ise basketbol ve voleybol maçlarında yorumculuk yaptı. Üründül'ün yorumculuğu hobi olarak, ücret almadan yaptığı biliniyor.

ÖMER ÜRÜNDÜL HANGİ TAKIMI TUTUYOR?

Ömer Üründül, tuttuğu takımı kamuoyu önünde açıkça dile getirmiyor. Ünlü yorumcunun hangi takımı desteklediğine dair doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor. Üründül, 1978 yılında İstanbulspor'da yöneticilik yaptı. Takımın teknik direktörünün ayrılması üzerine İstanbulspor formasıyla iki maçta sahaya çıktı.

ÖMER ÜRÜNDÜL TFF'DE GÖREV ALDI MI?

Evet. Ömer Üründül, Ağustos 2024'te Türkiye Futbol Federasyonu bünyesindeki Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu'nda göreve getirildi.

ÖMER ÜRÜNDÜL EVLİ Mİ?

Ömer Üründül, evli. Ünlü yorumcunun iki oğlu ve bir kızı olmak üzere üç çocuğu bulunuyor.