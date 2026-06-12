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Ömer Örücü kimdir? Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ömer Örücü kaç yaşında, nereli?

Ömer Örücü kimdir? Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ömer Örücü kaç yaşında, nereli?
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HSK Birinci Dairesi’nin 2026 adli yargı kararnamesiyle birlikte yargı teşkilatında dikkat çeken görev değişiklikleri gerçekleşti. Bu kapsamda Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği görevine atanan Ömer Örücü, kariyeri ve mesleki geçmişiyle yeniden gündeme geldi. Peki, Ömer Örücü kimdir? Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ömer Örücü kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde.

Yargı teşkilatındaki son düzenlemeler ve Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesi’nin 2026 adli yargı kararnamesi kapsamında yapılan atamalar sonrası, Ömer Örücü yeniden kamuoyunun gündemine geldi. Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği görevine yapılan yeni atamalar arasında yer almasıyla birlikte Örücü’nün kariyeri, geçmiş görevleri ve kişisel bilgileri merak edilmeye başlandı. Peki, Ömer Örücü kimdir? Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ömer Örücü kaç yaşında, nereli? Detaylar...

ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCI VEKİLİ ÖMER ÖRÜCÜ KİMDİR?

Ömer Örücü, 1982 yılında Nevşehir’de doğmuştur. Hukuk eğitimini 2005 yılında Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamlamıştır.

Mesleki kariyerine Ankara Cumhuriyet Savcısı adayı olarak başlayan Örücü, yargı sisteminde farklı kademelerde görev alarak önemli tecrübeler edinmiştir. Görev yaptığı kurumlar ve pozisyonlar şu şekilde öne çıkmaktadır:

Malkara Cumhuriyet Savcılığı

Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Tetkik Hâkimliği

Yargıtay 5. Ceza Dairesi Tetkik Hâkimliği

İstanbul Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Cumhuriyet Savcılığı

Bu görevlerin ardından 26.02.2026 tarihinde, Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek’in tensipleriyle HSK Genel Sekreter Yardımcılığı görevine atanmıştır. Son adli yargı kararnamesiyle birlikte Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği görevine getirilen isimler arasında yer almıştır.

Ayrıca kararnamede, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı görevinden Yargıtay üyeliğine atanan Gökhan Karaköse yerine Aykut Çelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili olarak atanmıştır.

ÖMER ÖRÜCÜ KAÇ YAŞINDA?

Ömer Örücü 1982 doğumludur. Bu bilgiye göre 2026 yılı itibarıyla 44 yaşındadır. 

ÖMER ÖRÜCÜ NERELİ?

Ömer Örücü, Nevşehir doğumludur. 

ÖMER ÖRÜCÜ EVLİ Mİ?

Ömer Örücü evlidir ve 3 çocuk babasıdır. 

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıHande Özaydın:

nevşehirli bir savcının ankara'da bu pozisyona gelmesi ilginç. umarım atatürk'ün öngördüğü laik hukuk devleti ilkelerine bağlı kalır.

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Haber YorumlarıCihan Saygili:

bu tür atamalar yapılırken adayların eğitim geçmişi hakkında daha detaylı bilgi verilmeli çankaya üniversitesinden mezun olmuş evet ama kaç tane dış seminer kurs aldığı yok mu hiç bu eksiklikleri görmemek de garip

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Haber YorumlarıNuray Güler:

böyle işler hep geç kalıyo ya 2026 kararnamesi diye yazıyo da şimdiye kadar ne bekledi bu adam ?? 44 yaşına gelmiş şimdi başsavcı vekili olmuş ha demek istiyorum ki biraz çabuk davranılsaydı daha iyi olmaz mıydı ?? neyse bakalım ne yapacak artık

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