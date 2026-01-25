Omar Marmoush Galatasaray' a mı geliyor, Omar Marmoush kimdir, kaç yaşında, mevkisi ne hangi takımlarda oynadı?

Manchester City'nin geçtiğimiz sezonun devre arasında kadrosuna kattığı Omar Marmoush, yüksek bonservisine rağmen beklentileri karşılayan bir görüntü sergiledi. Eintracht Frankfurt'tan 75 milyon euro bedelle transfer edilen yıldız oyuncu için " Galatasaray'a transfer olacak mı?" sorusu gündeme gelirken, Marmoush'un kaç yaşında olduğu, hangi mevkilerde görev aldığı ve daha önce forma giydiği takımlar da merak konusu oldu.

OMAR MARMOUSH GALATASARAY'A MI GELİYOR?

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı tüm hızıyla sürerken, transfer kulisleri Omar Marmoush ismiyle çalkalanıyor. A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan tarafından paylaşılan bilgilere göre, Galatasaray yönetimi Mısırlı yıldızı kadrosuna katmak için ciddi bir hazırlık içinde. Özellikle Fenerbahçe'nin de ara transfer döneminde kadrosuna dahil etmek istediği golcü oyuncu için sarı-kırmızılıların devreye girmesi, transfer rekabetini kızıştırdı.

Galatasaray'ın stratejisi, yıldız oyuncuyu sadece ara transferde değil, asıl olarak sezon sonunda renklerine bağlamak üzerine kurulu. Zeki Uzundurukan, katıldığı canlı yayında transferin gidişatına dair önemli bir öngörüde bulunarak, "Galatasaray'da sezon sonu için Omar Marmoush transferi yüksek ihtimal olarak görülüyor" ifadelerini kullandı. Bu açıklama, sarı-kırmızılı taraftarlar arasında büyük bir heyecan yarattı.

MISIRLI YILDIZIN KARİYER YOLCULUĞU VE BEKLENTİLER

Manchester City gibi dünya devlerinin de takibinde olduğu belirtilen Omar Marmoush, hızı, teknik kapasitesi ve gol yollarındaki bitiriciliğiyle tanınıyor. 26 yaşındaki forvetin, Türkiye'ye gelme ihtimali sadece yerel basında değil, Avrupa basınında da yankı buluyor. Galatasaray'ın bu transferle birlikte hücum hattını dünya çapında bir isimle güçlendirmeyi hedeflediği ve projenin mali detayları üzerinde titizlikle çalıştığı öğrenildi.

EZELİ REKABET TRANSFER MASASINDA: KİM KAZANACAK?

Fenerbahçe'nin devre arası için nabız yokladığı oyuncu için Galatasaray'ın sezon sonu planıyla devreye girmesi, "Transfer derbisi" yorumlarını beraberinde getirdi. Marmoush'un tercihi ve kulübünün tavrı, önümüzdeki günlerde netleşecek. Ancak şu bir gerçek ki, Mısırlı yıldızın ismi bir süre daha Türkiye'nin bir numaralı transfer gündemi olmaya devam edecek.

OMAR MARMOUSH KAÇ YAŞINDA?

7 Şubat 1999 tarihinde Mısır'ın başkenti Kahire'de dünyaya gelen Omar Marmoush, günümüz itibarıyla 26 yaşındadır. Genç yaşına rağmen Avrupa'nın en zorlu liglerinden biri olan Bundesliga'da sergilediği performansla olgun bir futbolcu kimliği çizmektedir.

OMAR MARMOUSH'UN MEVKİSİ NEDİR?

Omar Marmoush, çok yönlü bir hücum oyuncusu olarak tanınır. Asıl mevkisi santrfor (forvet) olmasına rağmen, hızı ve teknik becerisi sayesinde sol kanat ve forvet arkası pozisyonlarında da oldukça etkilidir. Modern futbolun gerektirdiği "hareketli forvet" tanımına tam olarak uyan Marmoush, bitiriciliğinin yanı sıra hazırladığı asistlerle de dikkat çekmektedir.

OMAR MARMOUSH HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Mısır'da başlayan futbol yolculuğu, kısa sürede Avrupa'nın dikkatini çekmiş ve Marmoush basamakları hızla tırmanmıştır. İşte yıldız ismin kariyerindeki duraklar:

1. Wadi Degla (Mısır): Profesyonel kariyerine ülkesinin Wadi Degla takımında başladı. Genç yaşta gösterdiği potansiyelle Avrupa kulüplerinin radarına girdi.

2. VfL Wolfsburg (Almanya): 2017 yılında Almanya'ya adım attı. Wolfsburg'un alt yaş kategorilerinde ve ikinci takımında piştikten sonra A takıma yükseldi.

3. FC St. Pauli (Almanya - Kiralık): Daha fazla süre alması için gönderildiği St. Pauli'de sergilediği oyunla Bundesliga seviyesine hazır olduğunu kanıtladı.

4. VfB Stuttgart (Almanya - Kiralık): 2021-2022 sezonunda kiralık olarak forma giydiği Stuttgart'ta kritik gol ve asistlerle takımına büyük katkı sağladı.

5. Eintracht Frankfurt (Almanya): 2023 yazında bonservisiyle transfer olduğu Frankfurt'ta kariyerinin zirvesine ulaştı. Bundesliga ve Avrupa kupalarındaki istatistikleriyle Avrupa'nın en formda oyuncularından biri haline geldi.

6. Man. City: Geçtiğimiz yıl ara transfer döneminde Eintracht Frankfurt'tan 75 milyon euro karşılığında Manchester City'ye imza atan Omar Marmoush, Premier Lig'de geçirdiği ilk aylarda istikrarlı bir performans ortaya koydu.

MISIR MİLLİ TAKIMI PERFORMANSI

Omar Marmoush, Mohamed Salah ile birlikte Mısır Milli Takımı'nın hücum hattındaki en önemli kozlarından biridir. Milli formayla çıktığı maçlarda kritik roller üstlenen oyuncu, ülkesinin en büyük yıldız adayları arasında gösterilmektedir.