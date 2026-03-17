Olympiakos Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda, Olympiakos Fenerbahçe nereden CANLI izlenir?

EuroLeague'de zirve yarışını yakından ilgilendiren Olympiakos Fenerbahçe Beko maçı için geri sayım başladı. Taraftarlar "Olympiakos Fenerbahçe maçı nereden canlı izlenir?" sorusuna yanıt ararken, karşılaşmanın yayıncı kuruluşu ve dijital platform bilgileri merak konusu oldu. İşte maçın canlı yayın detayları ve izleme yolları…

OLYMPIAKOS – FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

EuroLeague'de heyecan dorukta! Olympiakos ile Fenerbahçe Beko arasında oynanacak kritik mücadele, basketbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Dev karşılaşma, S Sport, S Sport Plus ve Idman TV ekranlarından canlı olarak izlenebilecek. Mücadeleyi kaçırmak istemeyen taraftarlar, yayın bilgilerini ve izleme seçeneklerini araştırmayı sürdürüyor.

OLYMPIAKOS – FENERBAHÇE BEKO MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Zirve yarışını doğrudan etkileyen karşılaşma, 17 Mart Salı günü saat 22:15'te başlayacak. Nefes kesecek mücadelede iki güçlü ekip galibiyet için parkeye çıkacak.

S SPORT CANLI İZLEME DETAYLARI VE PLATFORM BİLGİLERİ

Karşılaşmayı S Sport üzerinden takip etmek isteyen izleyiciler, Tivibu 73 ve Turkcell TV+ 77 numaralı kanallar aracılığıyla maçı izleyebilir. Ayrıca yayın, Türksat uydusu ve dijital platformlar üzerinden şifreli olarak erişime açık olacak.

S SPORT PLUS ÜZERİNDEN MAÇ NASIL İZLENİR?

Dijital platform tercih eden kullanıcılar için S Sport Plus, karşılaşmayı canlı izleme imkanı sunuyor. İnternet bağlantısı olan cihazlar üzerinden erişilebilen platform, mobil ve masaüstü kullanım kolaylığıyla öne çıkıyor.

IDMAN TV YAYIN BİLGİLERİ VE UYDU DETAYLARI

Maçı Idman TV üzerinden takip etmek isteyenler için yayın, Azerspace 46E uydusu üzerinden sağlanacak. Kanal, uydu yayını ve internet seçenekleriyle izlenebiliyor.