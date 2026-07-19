Oluai'nin transferiyle ilgili gelişmeler futbol gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Hangi takıma transfer olduğu, bonservis için kaç milyon euro ödendiği ve anlaşmanın detayları merak edilirken, "Oluai gitti mi, hangi takıma kaç milyon euroya transfer oldu?" sorusunun yanıtı futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor.

OULAI FİORENTİNA'YA TRANSFER OLDU!

Trabzonspor, genç futbolcusu Christ Inao Oulai'nin İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina'ya transferi konusunda anlaşma sağlandığını resmen açıkladı. Bordo-mavili kulüp, yıldız oyuncunun satışından bonuslarla birlikte toplam 30 milyon 61 bin euro gelir elde edecek. Gerçekleşen transfer, Trabzonspor tarihinin en yüksek bonservisli satışları arasına girdi.

TRABZONSPOR KAP'A DUYURDU

Trabzonspor, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada Christ Inao Oulai'nin Fiorentina'ya kesin transferi için anlaşmaya varıldığını bildirdi. Açıklamaya göre İtalyan kulübü, transfer kapsamında Trabzonspor'a 26 milyon euro garanti ücret ödeyecek.

Bunun yanı sıra sözleşmede yer alan performansa bağlı maddelerin gerçekleşmesi halinde bordo-mavili ekip 4 milyon 61 bin euro daha bonus geliri elde edecek. Böylece transferin toplam değeri 30 milyon 61 bin euroya ulaşacak.

SONRAKİ SATIŞTAN YÜZDE 10 PAY

Trabzonspor, transfer anlaşmasına önemli bir madde daha ekletti. Buna göre Christ Oulai'nin ilerleyen yıllarda başka bir kulübe transfer olması halinde elde edilecek net bonservis gelirinin yüzde 10'u Trabzonspor'a ödenecek. Bu madde, oyuncunun gelecekteki olası yüksek bedelli transferlerinden de kulübün gelir elde etmesini sağlayacak.

KULÜP TARİHİNE GEÇEN SATIŞ

Geçtiğimiz sezon ortaya koyduğu başarılı performansla Avrupa'nın önemli kulüplerinin radarına giren Christ Oulai, Fiorentina'ya transfer olarak Trabzonspor tarihine geçti. Bonuslarla birlikte 30 milyon 61 bin euroyu bulan anlaşma, bordo-mavili kulübün şimdiye kadar gerçekleştirdiği en yüksek bonservis gelirlerinden biri olarak kayıtlara geçti.

FİORENTİNA İLE YENİ SAYFA

Kariyerine İtalya Serie A'da devam edecek olan genç futbolcu, Fiorentina formasıyla Avrupa'nın en rekabetçi liglerinden birinde mücadele edecek. Trabzonspor ise Oulai transferinden elde ettiği önemli gelirle yeni sezon transfer planlamasında elini güçlendirmiş oldu.