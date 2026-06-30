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Oluai Fildişi Sahili Norveç maçında oynuyor mu, ilk 11'de mi?

Oluai Fildişi Sahili Norveç maçında oynuyor mu, ilk 11'de mi?
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Fildişi Sahili ile Norveç arasında oynanacak kritik karşılaşma öncesinde gözler kadro tercihlerine çevrildi. “Oluai Fildişi Sahili Norveç maçında oynuyor mu, ilk 11’de mi?” sorusu futbolseverler tarafından yoğun şekilde araştırılırken, teknik ekibin maç kadrosunda nasıl bir tercih yapacağı merak konusu oldu.

Dev mücadele öncesi Oluai’nin durumu belirsizliğini korurken, oyuncunun ilk 11’de yer alıp almayacağı son antrenman ve teknik direktör kararına göre netlik kazanacak. Karşılaşma öncesi açıklanacak resmi kadro, Oluai’nin sahada olup olmayığını kesinleştirecek.

FİLDİŞİ SAHİLİ NORVEÇ MAÇI HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

FIFA 2026 Dünya Kupası Son 32 Turu kapsamında oynanacak Fildişi Sahili– Norveç karşılaşması futbolseverler tarafından büyük ilgiyle takip ediliyor. “ Fildişi Sahili Norveç maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak?” sorusu gündemdeki yerini korurken, dev mücadele TRT 1 ve İçtimai TV ekranlarından canlı yayınlanacak.

FİLDİŞİ SAHİLİ NORVEÇ MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Fildişi Sahili ile Norveç arasındaki kritik karşılaşma 30 Haziran 2026 Salı günü oynanacak. FIFA 2026 Dünya Kupası Son 32 Turu maçında iki ekip, turnuvada yoluna devam edebilmek için sahaya çıkacak.

FİLDİŞİ SAHİLİ NORVEÇ MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Dev mücadele Türkiye saati ile 20:00’de başlayacak. Futbolseverler, akşam saatlerinde oynanacak bu önemli karşılaşmayı canlı olarak takip edebilecek.

FİLDİŞİ SAHİLİ NORVEÇ MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Karşılaşma Türkiye’de TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak. Ayrıca İçtimai TV üzerinden de izlenebilecek. TRT 1, Digiturk 23, D-Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22 ve diğer platformlar üzerinden erişim sağlanabiliyor.

FİLDİŞİ SAHİLİ NORVEÇ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

FIFA 2026 Dünya Kupası Son 32 Turu mücadelesi ABD’nin Arlington kentinde bulunan AT&T Stadyumu’nda oynanacak. Dev maçta iki takım da çeyrek final bileti için sahaya çıkacak.

OLUAİ FİLDİŞİ SAHİLİ NORVEÇ MAÇINDA OYNUYOR MU?

Oluai ilk 11’de yer alıyor.

İlk 11:

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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