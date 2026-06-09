Oliver Kahn Galatasaraya'a mı geliyor, Oliver Kahn neden geliyor?

“ Oliver Kahn Galatasaray’a neden geliyor?” sorusu spor dünyasında gündemin en çok konuşulan başlıklarından biri oldu. Oliver Kahn ile ilgili ortaya atılan iddialar, Galatasaray cephesinde heyecan yaratırken, bu olası transfer ya da iş birliğinin perde arkası futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor.

GALATASARAY’DA TRANSFERDEN ÖNCE KRİTİK VİZYON GÖRÜŞMESİ

Galatasaray’da yeni sezon hazırlıkları yalnızca transfer çalışmalarıyla sınırlı kalmıyor. Sarı-kırmızılı yönetimin, kulübün geleceğini şekillendirecek önemli temaslar için yoğun bir diplomasi trafiği yürüttüğü ortaya çıktı. Bu kapsamda Çarşamba günü gerçekleştirilecek kritik bir görüşme, kulislerde büyük yankı uyandırdı.

OLIVER KAHN İLE SÜRPRİZ TEMAS

343 Digital YouTube kanalında İbrahim Seten’in aktardığı bilgilere göre Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Alman futbolunun efsane isimlerinden Oliver Kahn ile bir araya gelecek. Görüşmenin saat 13.30’da yapılacağı belirtilirken, toplantının doğrudan transfer odaklı değil, daha çok “vizyon ve iş birliği” ekseninde olacağı ifade ediliyor.

GALATASARAY’DA YENİ YAPILANMA PLANLARI

Sarı-kırmızılı kulüpte sadece saha içi kadro güçlendirmesi değil, aynı zamanda kurumsal yapı ve uluslararası projeler de gündemde. Yönetimin, Avrupa futbolunda etkili isimlerle temas kurarak kulübün marka değerini artırmayı hedeflediği konuşuluyor.

TRANSFERDE DEV HEDEF LİSTESİ

Kulüp içinden gelen iddialara göre teknik ekip ve futbol direktörlüğü, dünya yıldızlarını içeren geniş bir transfer listesi üzerinde çalışıyor. Eduardo Camavinga, Marcus Thuram, Virgil van Dijk ve Bruno Fernandes gibi isimlerin de listede yer aldığı öne sürülürken, Başkan Dursun Özbek’in ise önce satışlar ve kontenjan durumunun netleşmesini istediği belirtiliyor.

GÖZLER ÇARŞAMBA GÜNÜNE ÇEVRİLDİ

Galatasaray cephesinde hem transfer planlaması hem de olası uluslararası iş birlikleri açısından kritik öneme sahip olan bu görüşmenin detayları merakla bekleniyor. Taraftarlar ise Oliver Kahn ile yapılacak temasın kulübe nasıl bir katkı sağlayacağını şimdiden tartışmaya başladı.