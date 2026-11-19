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Olimpia Milano - Fenerbahçe Tarfin maçı, bugün, 19 Kasım 2026 Perşembe günü Türkiye saatiyle 22.30'da başlayacak ve S Sport ile S Sport Plus kanallarından canlı olarak yayınlanacak. Euroleague kapsamında oynanacak karşılaşmaya İtalya'nın Milano kentindeki Mediolanum Forum ev sahipliği yapacak. Olimpia Milano - Fenerbahçe Tarfin maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi ve nereden canlı izlenir soruları maç öncesinde en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. İşte Olimpia Milano - Fenerbahçe Tarfin maçının yayın bilgileri, kanal numaraları, başlama saati ve karşılaşmayla ilgili tüm detaylar.

OLİMPİA MİLANO - FENERBAHÇE TARFİN MAÇI HANGİ KANALDA?

Olimpia Milano - Fenerbahçe Tarfin maçı, S Sport ve S Sport Plus kanallarından canlı olarak yayınlanacak.

OLİMPİA MİLANO - FENERBAHÇE TARFİN MAÇI S SPORT CANLI NASIL İZLENİR?

S Sport, Turkcell TV+ platformunda 77. kanaldan ve Disney Plus üzerinden izlenebiliyor. S Sport şifreli yayın yaptığı için karşılaşmayı izlemek isteyenlerin ilgili platformlarda aktif bir aboneliğe sahip olması gerekiyor.

Platformlardaki kanal numaraları zaman zaman değişebildiği için izleyicilerin yayın öncesinde kullandıkları platformun güncel kanal listesini kontrol etmesi öneriliyor.

OLİMPİA MİLANO - FENERBAHÇE TARFİN MAÇI S SPORT PLUS CANLI NASIL İZLENİR?

S Sport Plus, internet üzerinden yayın yapan dijital bir platform. Karşılaşma, S Sport Plus'ın internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden abonelikle canlı olarak izlenebiliyor. Platformun Digiturk, D-Smart ve Tivibu gibi televizyon platformlarında doğrulanmış bir kanal numarası bulunmuyor.

OLİMPİA MİLANO - FENERBAHÇE TARFİN MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Hayır, karşılaşma şifresiz yayınlanmayacak. Maçı izlemek isteyenlerin S Sport platformlarına abone olması gerekiyor.

OLİMPİA MİLANO - FENERBAHÇE TARFİN MAÇI NE ZAMAN?

Olimpia Milano - Fenerbahçe Tarfin maçı, bugün, 19 Kasım 2026 Perşembe günü oynanacak. Euroleague kapsamında gerçekleştirilecek karşılaşma, haftanın dikkat çeken mücadeleleri arasında yer alıyor.

OLİMPİA MİLANO - FENERBAHÇE TARFİN MAÇI SAAT KAÇTA?

Olimpia Milano - Fenerbahçe Tarfin maçı Türkiye saatiyle 22.30'da başlayacak. Maç saatinde ya da yayın programında son dakika değişikliği yapılabileceği için basketbolseverlerin yayın öncesinde güncel bilgileri kontrol etmesi öneriliyor.

OLİMPİA MİLANO - FENERBAHÇE TARFİN MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Olimpia Milano ile Fenerbahçe Tarfin arasındaki Euroleague karşılaşması, İtalya'nın Milano kentindeki Mediolanum Forum'da oynanacak.

OLİMPİA MİLANO - FENERBAHÇE TARFİN MAÇI DİJİTAL PLATFORMDAN İZLENEBİLİR Mİ?

Evet, karşılaşma S Sport Plus üzerinden internet bağlantısı olan bilgisayar, akıllı telefon, tablet ve akıllı televizyonlardan canlı olarak izlenebilecek. S Sport yayınına ayrıca Disney Plus aboneliğiyle de ulaşmak mümkün.

FENERBAHÇE TARFİN İTALYA DEPLASMANINDA

Fenerbahçe Tarfin, Euroleague normal sezonundaki deplasman maçında Olimpia Milano karşısında galibiyet arıyor. Sarı-lacivertliler, Milano'dan alacağı galibiyetle Euroleague'deki iddiasını sürdürmek istiyor. Ev sahibi Olimpia Milano ise taraftarı önünde Türk temsilcisini mağlup ederek sıralamadaki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor.

EUROLEAGUE'DE BU AKŞAM HANGİ MAÇLAR VAR?

Euroleague'de bu akşam üç karşılaşma oynanacak. Fenerbahçe Tarfin saat 22.30'da Olimpia Milano'ya konuk olacak. Saat 22.45'te Paris ile Hapoel Tel Aviv, saat 23.00'te ise Valencia Basket ile Virtus Bologna karşı karşıya gelecek.