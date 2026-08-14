Okullarda uyum haftası ne zaman başlayacak? MEB 2026-2027 okul öncesi ve İlkokul 1. sınıflar okula ne zaman başlıyor?

2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde okul öncesi ve ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için uygulanacak uyum haftasının tarihi belli oldu. MEB'in 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimine göre uyum haftası, öğrencilerin yeni eğitim ortamına alışmalarını sağlamak amacıyla belirlenen tarihlerde gerçekleştirilecek.

MEB 2026-2027 OKUL ÖNCESİ VE İLKOKUL 1. SINIFLAR OKULA NE ZAMAN BAŞLIYOR?

MEB'in 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimine göre anaokulu ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için uyum haftası 7 Eylül 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 11 Eylül 2026 Cuma günü sona erecek.

Bu tarihler, okul öncesi ve ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrencilerin yeni eğitim ortamına geçiş sürecinin başlangıcını oluşturacak.

UYUM HAFTASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Anaokulu ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için uyum haftası 7 Eylül 2026 Pazartesi günü başlayacak. Uyum haftası 11 Eylül 2026 Cuma günü sona erecek.

Uyum haftasının ardından 2026-2027 eğitim öğretim yılının birinci dönemi tüm kademelerde başlayacak.

2026-2027 OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

2026-2027 eğitim öğretim yılının birinci dönemi, tüm kademelerde 14 Eylül 2026 Pazartesi günü başlayacak.

Böylece okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için uyum haftasının tamamlanmasının ardından eğitim öğretim yılının birinci dönemi başlayacak.

MEB 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ

MEB'in 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimine göre okullar 14 Eylül 2026 tarihinde açılacak. Eğitim öğretim yılının ilk dönemindeki ara tatil 16-20 Kasım 2026 tarihleri arasında yapılacak.

Birinci dönem 22 Ocak 2027 tarihinde sona erecek. Öğrenciler için yarıyıl tatili ise 25 Ocak-5 Şubat 2027 tarihleri arasında uygulanacak.

İkinci dönem 8 Şubat 2027 tarihinde başlayacak. İkinci ara tatil 8-12 Mart 2027 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 2026-2027 eğitim öğretim yılı ise 25 Haziran 2027 tarihinde sona erecek.