Okullar ne zaman tatil oluyor, bayram tatili ile birleşiyor mu? 13 Mart Cuma günü okullar ara tatile mi giriyor, ara tatil ne zaman?

Güncelleme:
İkinci ara tatil kapıda… Peki okullar ne zaman kapanıyor, tatil bayramla birleşiyor mu ve 13 Mart Cuma günü öğrenciler tatile mi girecek? Sosyal medyada bu sorular gündemde. Peki, Okullar ne zaman tatil oluyor, bayram tatili ile birleşiyor mu? 13 Mart Cuma günü okullar ara tatile mi giriyor, ara tatil ne zaman?

Okullar ikinci ara tatil için ne zaman kapanıyor? Tatil Ramazan Bayramı ile birleşecek mi ve 13 Mart Cuma günü öğrenciler ders başında mı olacak, yoksa tatile mi başlayacak? Konu ile ilgili merak edilen detaylar haberin devamında yer alıyor.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimine göre ikinci dönem ara tatili 16 Mart 2026 Pazartesi başlayacak ve 20 Mart 2026 Cuma günü sona erecek.

OKULLAR NE ZAMAN TATİL OLUYOR?

Öğrenciler, 13 Mart 2026 Cuma günü ders bitiminde ara tatile başlayacak ve tatil 23 Mart 2026 Pazartesi günü ders başı ile sona erecek.

ARA TATİL BAYRAM TATİLİ İLE BİRLEŞİYOR MU?

Evet, bu ara tatil Ramazan Bayramı ile aynı döneme denk geliyor. Ramazan Bayramı'nın arefe günü 19 Mart Perşembe, bayramın birinci günü ise 20 Mart Cuma olarak belirlenmiş durumda. Bu sayede tatil, hafta sonu ile birleşerek öğrencilere ve ailelere daha uzun bir dinlenme fırsatı sunacak.

13 MART CUMA GÜNÜ OKULLAR ARA TATİLE Mİ GİRİYOR?

Evet, öğrenciler 13 Mart Cuma günü ders bitiminde ara tatile başlayacak.

