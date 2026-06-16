Okullar ne zaman tatil oluyor 2026? 2027 okullar ne zaman açılacak?

Eğitim öğretim yılının son haftalarına girilmesiyle birlikte öğrenciler, veliler ve eğitim camiası yaz tatili takvimine odaklandı. Milli Eğitim Bakanlığının yayımladığı çalışma takviminde hem 2025-2026 eğitim öğretim yılının sona ereceği tarih hem de 2026-2027 eğitim öğretim yılına ilişkin önemli tarihler yer aldı. Okullar ne zaman tatil oluyor 2026? Detaylar...

OKULLAR NE ZAMAN TATİL OLUYOR 2026?

Milli Eğitim Bakanlığının güncel çalışma takvimine göre 2025-2026 eğitim öğretim yılı, 26 Haziran 2026 Cuma günü tamamlanacak. Yaklaşık 18 milyon öğrencinin eğitim gördüğü ilk ve ortaöğretim kurumlarında ikinci dönemin sona ermesiyle birlikte öğrenciler uzun yaz tatiline başlayacak. 8 Eylül 2025 tarihinde başlayan eğitim maratonu, Haziran ayının son haftasında son bulacak.

İkinci dönemin son ders zilinin çalmasının ardından öğrenciler karnelerini alacak. Karne dağıtım törenleri okul kapanış günü olan 26 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Okulların kendi planlamalarına göre küçük farklılıklar yaşanabilse de karne dağıtımlarının genel olarak sabah saatlerinde yapılması bekleniyor. Aynı gün içerisinde takdir, teşekkür ve onur belgeleri de öğrencilere teslim edilecek.

2026 2027 OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimine göre yeni dönemde okullarda ilk ders zili 14 Eylül 2026 Pazartesi günü çalacak. Yaz tatilinin ardından öğrenciler ve öğretmenler yeni eğitim öğretim yılı için yeniden sınıflarındaki yerlerini alacak.

Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde okul öncesi eğitim ile ilkokul 1’inci sınıfa başlayacak öğrenciler için uyum eğitimleri düzenlenecek. Bakanlık takvimine göre uyum eğitimleri 7-11 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bu süreçte öğrencilerin okul ortamına alışmaları ve eğitim hayatına daha kolay adapte olmaları amaçlanacak.

2026-2027 eğitim öğretim yılında birinci dönem 14 Eylül Pazartesi günü başlayacak ve 22 Ocak 2027 Cuma günü sona erecek. Böylece yeni dönemin ilk yarısına ilişkin takvim de Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanmış oldu.

Yeni eğitim öğretim yılı hazırlıkları kapsamında öğrenciler yaz tatili boyunca dinlenme fırsatı bulurken, eğitim kurumları da yeni dönem için planlamalarını sürdürecek. Bakanlığın yayımladığı takvim doğrultusunda hem öğrenciler hem de veliler eğitim yılına ilişkin önemli tarihleri önceden takip edebilecek.