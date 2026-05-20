Okullar ne zaman kapanıyor, yaz tatili ne zaman başlıyor? Yaz tatili kaç gün sürecek, ne zaman başlıyor ne zaman bitiyor? Okulların kapanmasına kaç gü

Yaz tatiline kısa bir süre kala okulların kapanış tarihi ve tatil süresine ilişkin araştırmalar hız kazandı. Öğrenciler karne gününü beklerken, veliler de “Okullar ne zaman kapanıyor, yaz tatili ne zaman başlıyor ve kaç gün sürecek?” sorularının yanıtını merak ediyor. 2025-2026 eğitim öğretim yılıyla ilgili detaylar netleşirken, tatil için geri sayım da sürüyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) takvimine göre 2025-2026 eğitim öğretim yılı 26 Haziran 2026 Cuma günü sona erecek. Bu tarihte öğrenciler karne alarak yaz tatiline girmiş olacak.

YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yaz tatili 26 Haziran 2026 Cuma günü karne töreniyle birlikte başlamaktadır. Öğrenciler bu tarihten itibaren yaklaşık üç aylık tatil sürecine geçecektir.

YAZ TATİLİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Yaz tatilinin bitiş tarihi yeni eğitim öğretim yılı takvimine göre 2026 Eylül ayında başlayacak olup, kesin tarih MEB tarafından ayrıca duyurulmaktadır.

OKULLARIN TATİL OLMASINA KAÇ GÜN KALDI?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimine göre okullar 26 Haziran 2026 Cuma günü kapanacaktır. 20 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla hesaplandığında, okulların yaz tatiline girmesine yaklaşık 37 gün kalmıştır. Öğrenciler bu sürenin ardından karne alarak yaz tatiline başlayacaktır.

YAZ TATİLİ KAÇ GÜN SÜRECEK?

Yaz tatili yaklaşık 3 ay sürecek şekilde planlanmaktadır. 26 Haziran 2026’da başlayan tatil, Eylül 2026’da yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla sona erecektir.