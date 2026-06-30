26 Haziran 2026 Cuma günü öğrencilerin karnelerini almasının ardından başlayan yaz tatili süreciyle birlikte milyonlarca öğrenci, veli ve öğretmenin gündeminde yeni eğitim öğretim yılının başlangıç tarihi yer aldı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2026-2027 eğitim öğretim yılı çalışma takvimi ile birlikte okulların açılış tarihi, öğretmenlerin mesleki çalışma dönemi, uyum eğitimleri, ara tatiller ve yarıyıl tatiline ilişkin resmi takvim netlik kazandı. Peki, okullar ne zaman açılacak, yaz tatili ne zaman bitecek? 2026-2027 MEB eğitim öğretim takvimi...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK, YAZ TATİLİ NE ZAMAN BİTECEK?

2025-2026 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle birlikte öğrenciler, 26 Haziran 2026 Cuma günü karnelerini alarak yaz tatiline başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan resmi takvime göre yeni eğitim öğretim yılı öncesinde öğretmenlerin mesleki çalışmaları 1 Eylül 2026 Salı tarihinde başlayacak.

Öğrenciler açısından ise yaz tatili, 14 Eylül 2026 Pazartesi günü ilk ders zilinin çalmasıyla sona erecek. Böylece 2026-2027 eğitim öğretim yılı, tüm kademelerde 14 Eylül 2026 Pazartesi günü başlayacak.

Resmi takvim doğrultusunda eğitim öğretim yılı, öğrencilerin 25 Haziran 2027 Cuma günü karnelerini almasıyla tamamlanacak.

2026-2027 MEB EĞİTİM ÖĞRETİM TAKVİMİ

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimi kapsamında öğretmenlerin çalışma programı, uyum eğitimleri, eğitim dönemleri ile ara tatil ve yarıyıl tatili tarihleri şu şekilde açıklandı:

Mesleki çalışmalar

Öğretmenlerin mesleki çalışma dönemi 1 Eylül 2026 Salı günü başlayacak.

Uyum eğitimleri

Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler başta olmak üzere planlanan uyum eğitimleri 7-11 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Okulların açılışı

2026-2027 eğitim öğretim yılı kapsamında öğrenciler için ilk ders zili 14 Eylül 2026 Pazartesi günü çalacak.

Birinci dönem ara tatili

Birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım 2026 tarihleri arasında uygulanacak.

Birinci dönemin sona ermesi

Birinci dönem 22 Ocak 2027 Cuma günü tamamlanacak.

Yarıyıl tatili

Öğrenciler için yarıyıl tatili 25 Ocak 2027 - 5 Şubat 2027 tarihleri arasında yapılacak.

İkinci dönemin başlaması

İkinci dönem dersleri 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlayacak.

İkinci dönem ara tatili

İkinci dönem ara tatili 8-12 Mart 2027 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Okulların kapanışı

2026-2027 eğitim öğretim yılı, öğrencilerin 25 Haziran 2027 Cuma günü karnelerini almasıyla sona erecek.

2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan resmi takvime göre 2026-2027 eğitim öğretim yılına ilişkin önemli tarihler şu şekildedir:

Mesleki çalışmalar: 1 Eylül 2026 Salı

Uyum eğitimleri: 7-11 Eylül 2026

Okulların açılışı: 14 Eylül 2026 Pazartesi

1. dönem ara tatili: 16-20 Kasım 2026

1. dönem sonu: 22 Ocak 2027 Cuma

Yarıyıl tatili: 25 Ocak-5 Şubat 2027

2. dönem başlangıcı: 8 Şubat 2027 Pazartesi

2. dönem ara tatili: 8-12 Mart 2027

Okulların kapanışı: 25 Haziran 2027 Cuma

Söz konusu tarihler, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2026-2027 eğitim öğretim yılı çalışma takvimi kapsamında kamuoyuyla paylaşılan resmi takvim bilgilerini içermektedir.