Oktay Özel gözaltına mı alındı, neden gözaltına alındı? İBB Genel Sekreter Yardımcısı Oktay Özel kimdir, kaç yaşında, nereli?

İBB’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimler arasında yer aldığı belirtilen Oktay Özel kamuoyunun gündemine oturdu. Savcılığın açıklaması sonrası Oktay Özel’in kim olduğu, hangi görevlerde bulunduğu ve neden gözaltına alındığı araştırılmaya başlandı. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

OKTAY ÖZEL GÖZALTINA MI ALINDI?

Evet, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Genel Sekreter Yardımcısı Oktay Özel gözaltına alındı. Operasyonda toplam 30 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği, 29 şüphelinin gözaltına alındığı açıklandı.

OKTAY ÖZEL NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Başsavcılık açıklamasına göre soruşturma, İBB’ye bağlı Ağaç ve Peyzaj A.Ş. üzerinden yürütüldüğü öne sürülen “ihaleye fesat karıştırma” iddialarıyla ilgili başlatıldı. Savcılık, şirket üzerinden “usulsüzce kurgusal bir ihale sistematiği” oluşturulduğu iddiasını araştırıyor. Oktay Özel’in de soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimler arasında yer aldığı belirtildi.

OLAY NEDİR?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik devam eden soruşturmalar kapsamında yeni bir operasyon düzenledi. Operasyonun merkezinde İBB iştiraki olan Ağaç ve Peyzaj A.Ş. yer aldı.

Savcılık tarafından yapılan açıklamada, şirket üzerinden gerçekleştirildiği iddia edilen bazı ihalelerde usulsüzlük yapıldığı ve “ihaleye fesat karıştırıldığı” öne sürüldü. Bu kapsamda 30 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şüphelilerden 29’u gözaltına alınırken, 1 kişinin yurt dışında olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan isimler arasında İBB Genel Sekreter Yardımcısı Oktay Özel ile Park Bahçeler Daire Başkanı Tuğba Ölmez Hancı’nın da bulunduğu açıklandı.

OKTAY ÖZEL KİMDİR?

Oktay Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde Genel Sekreter Yardımcısı olarak görev yapan bir bürokrattır. İnşaat mühendisi olan Özel, kamu kurumlarında kültürel miras restorasyonu ve deprem güçlendirme projelerinde görev aldı.

1987 yılında Konya’nın Seydişehir ilçesinde doğan Oktay Özel, 2005 yılında Mahmut Esat Anadolu Lisesi’nden mezun oldu. 2010 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünü tamamladı. Eğitim sürecinde Almanya’daki Leibniz Hannover Üniversitesi’nde öğrenci değişim programına katıldı.

Bir süre özel sektörde Deprem Tasarım Mühendisi olarak çalışan Oktay Özel, 2011 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü’nde göreve başladı. Beyazıt Camii, Nusretiye Camii, Yıldız Hamidiye Camii, Nuruosmaniye Camii, Mısır Çarşısı ve Terra Santa Kilisesi gibi önemli yapılardaki restorasyon çalışmalarında görev aldı.

2019 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı bünyesinde görev yapmaya başladı. Evli ve bir çocuk babası olduğu belirtiliyor.

OKTAY ÖZEL KAÇ YAŞINDA?

1987 doğumlu olan Oktay Özel, 2026 yılı itibarıyla 39 yaşındadır.

OKTAY ÖZEL NERELİ?

Oktay Özel, Konya’nın Seydişehir ilçesinde doğmuştur.