Oktay Çubuk kimdir, kaç yaşında, Oktay Çubuk hangi dizilere filmlerde oynadı?

Son dönemde Portekiz'de yaşadığı sağlık kriziyle gündeme gelen ve hayranlarını korkutan Oktay Çubuk, Türk televizyon ve sinemasının yükselen yıldızları arasında yer alıyor. Genç yaşına rağmen sığdırdığı ödüller ve başarılı projelerle dikkat çeken oyuncunun hayatı, kariyeri ve biyografisi merak konusu oldu.

OKTAY ÇUBUK KİMDİR VE KAÇ YAŞINDADIR?

12 Mart 1996 tarihinde İzmir’de dünyaya gelen Oktay Çubuk, 2026 yılı itibarıyla 30 yaşındadır. Eğitim hayatındaki başarısıyla dikkat çeken oyuncu, İzmir Amerikan Koleji'nden mezun olduktan sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü’nü birincilikle kazanmıştır. Tam burslu olarak eğitimini tamamlayan Çubuk, oyunculuk tutkusunu profesyonel eğitimlerle pekiştirerek Cüneyt Sayıl Atölyesi’nde dersler almıştır.

OKTAY ÇUBUK’UN KARİYER YOLCULUĞU VE İLK PROJELERİ

Oktay Çubuk, kamera önü macerasına 2017 yılında yayımlanan Cennet’in Gözyaşları dizisinde canlandırdığı Ömer karakteriyle adım atmıştır. Kısa sürede yeteneğiyle fark edilen genç oyuncu, asıl büyük çıkışını Nisan Dağ’ın yönettiği ve uluslararası festivallerden ödülle dönen Bir Nefes Daha (2020) filmindeki Fehmi rolüyle yapmıştır. Bu filmdeki performansıyla SİYAD tarafından "En İyi Erkek Oyuncu" adayı gösterilmiş ve dikkatleri üzerine çekmiştir.

OKTAY ÇUBUK HANGİ DİZİLERDE VE FİLMLERDE OYNADI?

Kariyeri boyunca hem dijital platformlarda hem de televizyon ekranlarında önemli karakterlere hayat veren Oktay Çubuk’un filmografisi oldukça zengindir:

• Sorgu (2024): Dijital platformda izleyiciyle buluşan son projelerinden biridir.

• Adım Farah (2023): Kaan Akıncı karakteriyle geniş kitlelere ulaşmıştır.

• Ah Nerede (2022): Yeşilçam klasiğinin dizi uyarlamasında "Ferit" karakterine hayat vermiştir.

• Baba (2022): Kadircan Saruhanlı rolüyle usta isimlerle aynı kadroda yer almıştır.

• Duran (2022): GAİN platformunda yayımlanan dizide başrolü (Duran) üstlenmiştir.

• Sol Yanım (2020): Ali karakterini canlandırmıştır.

• Aşk Ağlatır (2019): Fırat rolüyle hafızalarda yer edinmiştir.

• Bir Nefes Daha (2020): Başrol oynadığı sinema filmidir.

Oktay Çubuk, 1.80 metre boyunda ve yaklaşık 72 kilogram ağırlığındadır. 12 Mart doğumlu olan başarılı oyuncu Balık burcudur. Hem disiplinli çalışma tarzı hem de doğal oyunculuk yeteneğiyle tanınan Çubuk, geçirdiği sağlık operasyonu sonrası Lizbon'da tedavi sürecine devam etmektedir. Sevenleri, başarılı oyuncunun bir an önce sağlığına kavuşup yeni projelerle ekranlara dönmesini beklemektedir.