Tiyatro, televizyon ve sinema alanında çalışmalarını sürdüren Okan Karacan, kariyeri boyunca farklı yapımlarda ve programlarda görev aldı. Karacan, son olarak Şişli'de yaşandığı belirtilen bir olayla gündeme geldi. Peki, Okan Karacan kimdir? Okan Karacan hırsızlık olayı nedir? İşte detaylar...

OKAN KARACAN KİMDİR?

Okan Karacan, 16 Nisan 1977 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Türk radyo ve televizyon sunucusu, tiyatro, dizi ve sinema oyuncusudur. İlk ve orta öğrenimini İstanbul Şişli’de bulunan Özel Terakki Lisesi’nde tamamlayan Karacan, ardından Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü’ne kaydoldu ancak lisans eğitimini tamamlamadı.

2001 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Türk Müziği ve Müzikoloji Bölümü’nden mezun olan Karacan, öğrencilik döneminde tiyatro çalışmalarına başladı. Nedim Saban ve Hadi Çaman’ın yönlendirmesiyle çocuk tiyatrosunda oyunculuk yapan Karacan, 1995 yılında Senkron TV’de şaka programı sunmaya başladı.

1999 yılında ise Cüneyt Aslanoğlu’nun teklifiyle Best FM’de radyo sunuculuğu yapmaya başlayan Karacan, burada Ceyhun Yılmaz, Arzu Çağlan ve Nihat Sırdar gibi isimlerle birlikte çalıştı. Tiyatro çalışmalarını da sürdüren Karacan, 2002 yılında Tiyatro Portakal’da sahnelenen Sigara Böreği adlı oyunda rol aldı. Daha sonra Beşiktaş Kültür Merkezi ve Uygur Tiyatrosu'nda tiyatro oyunculuğuna devam etti.

Televizyon dünyasında da çalışmalarını sürdüren Okan Karacan, çeşitli programlarda sunuculuk yaptı ve bazı televizyon programlarında yapımcılık üstlendi. Kariyeri boyunca farklı televizyon dizileri ve sinema filmlerinde de rol aldı.

Karacan, özellikle Çılgın Dersane film serisinde canlandırdığı Doktor Bilgin karakteriyle geniş kitleler tarafından tanındı. Oyunculuk ve sunuculuğun yanı sıra yapımcılık alanında da çalışmalar yapan Karacan, Onka Medya ve Berton Medya adlı yapım şirketlerinin kurucusudur.

Okan Karacan'ın yer aldığı televizyon programları arasında Şakamatik, Taksi, Çocuktan Al Haberi, Şakarazzi, Sayısal Gece, Sabah Kuşağı, Günbe Gün ve Oyunbozar bulunuyor. 2007 yılında Buzda Dans ve Şarkı Söylemek Lazım programlarında yapımcı olarak görev aldı.

Karacan'ın rol aldığı televizyon dizileri arasında Salacak Öyküleri, Hayat Bilgisi, Bir Varmış Bir Yokmuş, Sevda Tepesi ve Dedektif Biraderler yer alıyor. Sinema kariyerinde ise Çılgın Dersane, Çılgın Dersane Kampta, Ayakta Kal, Çılgın Dersane 3 ve Külahıma Anlat gibi yapımlarda rol aldı.

2014 yılında Zeynep Kadıoğlu ile evlenen Okan Karacan'ın bu evlilikten Alican ve Ayşe Naz adlarında iki çocuğu oldu. Çift, 2023 yılının başlarında boşandı.

OKAN KARACAN HIRSIZLIK OLAYI NEDİR?

Okan Karacan hırsızlık olayı, Şişli’deki bir etkinlik alanında düzenlenen organizasyon sırasında yaşandığı iddia edilen dizüstü bilgisayar olayıyla gündeme geldi.

Olayın, 27 Şubat 2026 tarihinde Şişli Merkez Mahallesi Darülaceze Caddesi'nde meydana geldiği belirtildi. E.Ş.A. isimli kişi, 2 Mart tarihinde Şişli Polis Merkezi Amirliği’ne başvurarak etkinlik alanında düzenlenen program sırasında dizüstü bilgisayarının çalındığını, olayla ilgili güvenlik kamerası görüntülerinin bulunduğunu ve bilgisayarı alan kişinin Okan Karacan olduğunu iddia ederek şikayetçi oldu.

İhbar üzerine Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan inceleme sonucunda bilgisayarı alan kişinin Okan Karacan olduğunun tespit edildiği belirtildi.

KARACAN: BİLGİSAYARI YANLIŞLIKLA ALDIM

Olayla ilgili şüpheli olarak ifadesi alınan Okan Karacan, bilgisayarı yanlışlıkla aldığını savundu. Karacan ayrıca 1 Mart tarihinde E.Ş.A. isimli kişinin beraberinde üç kişiyle birlikte gelerek kendisini darbettiğini iddia etti.

Karacan ifadesinde, kaçırılarak bir aracın bagajına konulduğunu ve burada kafasına silah kabzasıyla beş kez vurulduğunu öne sürdü.

ANNESİNİN İFADESİ SORUŞTURMAYA YANSIDI

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Karacan'ın iddialarını araştırmak amacıyla annesi İ.K.'nın da ifadesine başvurdu.

İ.K.'nın ifadesinde, oğlunun olay günü iftar programına katıldıktan sonra eve bilgisayarla geldiğini ve bilgisayarın kendisine hediye edildiğini söylediği belirtildi.

Birkaç gün sonra Okan Karacan odasında uyurken kapının çaldığını belirten anne İ.K., oğlunun bilgisayarı almaya gelen kişinin kapıda olduğunu söylediğini aktardı. Bilgisayarı kapıya gelen kişiye kendisinin verdiğini, Okan Karacan'ın ise odasından çıkmadığını ve söz konusu kişiyle karşılaşmadığını ifade etti.

İ.K. ayrıca oğlunun zorla evden çıkarılmadığını ve darbedilmediğini öne sürdü. İfadesinde Okan Karacan'ın psikolojik rahatsızlığı bulunduğunu ve ilaç kullandığını, ancak bir süredir ilaçlarını düzenli kullanmayı bırakması nedeniyle dengesiz davranışlarının bulunduğunu iddia etti.

HIRSIZLIK ANI KAMERADA

Olayla ilgili güvenlik kamerası görüntülerinde Okan Karacan'ın telefonla konuştuğu, ardından masa üzerinde bulunan bilgisayarı incelediği ve bilgisayarı koltuğunun altına alarak olay yerinden ayrıldığı görüntülerin yer aldığı belirtildi.

GÖZALTINA ALINDI, SERBEST BIRAKILDI

Okan Karacan, olay kapsamında “açıktan hırsızlık” suçundan gözaltına alındı. 7 Mart tarihinde adliyeye sevk edilen Karacan, sorgusunun ardından serbest bırakıldı.