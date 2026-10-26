Okan Buruk neden sarı kart gördü?

Okan Buruk, RAMS Park’ta oynanan derbide hakem tarafından sarı kartla cezalandırıldı. Ancak deneyimli teknik adamın hangi gerekçeyle kart gördüğüne ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Kartın nedeni, maçın hakem raporu ya da taraflardan gelecek açıklamalarla netlik kazanacak. İşte Okan Buruk’un sarı kartına dair bilinenler.

OKAN BURUK SARI KART GÖRDÜ MÜ?

Evet. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe derbisi sırasında hakem tarafından sarı kart gösterilerek uyarıldı. Kart, derbinin yüksek temposu ve iki takım arasındaki gerginlik içinde kenar çizgisinde yaşandı.

OKAN BURUK NEDEN SARI KART GÖRDÜ?

Okan Buruk’un sarı kart görmesinin nedeni henüz açıklanmadı. Deneyimli teknik adamın kartı hangi pozisyonun ardından ve hangi gerekçeyle gördüğüne ilişkin ne hakem tarafından ne de kulüp cephesinden kamuoyuna yansıyan bir bilgi bulunuyor. Kartın nedeni, maç sonrası açıklamalar ve hakem raporuyla birlikte netlik kazanacak.

TEKNİK DİREKTÖRLER NEDEN KART GÖRÜR?

Futbol kurallarına göre hakemler, teknik direktörlere ve takım yetkililerine de sarı ve kırmızı kart gösterebiliyor. Hakem kararlarına sözlü ya da hareketlerle itiraz etmek, teknik alanın dışına çıkmak, rakip takım yetkilileriyle tartışmak ve oyunun akışını engelleyici davranışlarda bulunmak gibi durumlar, teknik direktörlerin kartla cezalandırılmasına neden olabiliyor.

OKAN BURUK CEZALI DURUMA DÜŞECEK Mİ?

Okan Buruk’un gördüğü sarı kartın ardından Galatasaray’ın bir sonraki maçında kenarda olup olamayacağı da merak ediliyor. Teknik direktörlere gösterilen kartların sonraki maçlara etkisi, Türkiye Futbol Federasyonu’nun disiplin talimatları ve ilgili kart sayısına göre belirleniyor. Buruk’un cezalı duruma düşüp düşmediği ve Konyaspor maçında görev yapıp yapamayacağı, federasyonun değerlendirmesiyle netlik kazanacak.

OSIMHEN DERBİDE İKİ GOL ATTI

Derbide Galatasaray’ın yıldızı Victor Osimhen iki gol atarak takımını sırtladı. Nijeryalı golcü, bu performansla Süper Lig’deki gol sayısını 8’e yükseltti ve gol krallığı yarışında zirveye ortak oldu.

GALATASARAY’IN SIRADAKİ MAÇI

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında 30 Ekim Cuma günü saat 20.00’de Konyaspor deplasmanına çıkacak. Sarı-kırmızılılar, ardından 3 Kasım Salı günü UEFA Şampiyonlar Ligi’nde sahasında Stuttgart’ı ağırlayacak.