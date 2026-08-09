Okan Buruk Çorumspor maçında cezalı mı, kırmızı kart cezalısı mı, hazırlık maçında görülen kart ligde geçerli mi?

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Çorumspor maçı öncesindeki ceza durumu futbol gündeminin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor. Taraftarlar, “Hazırlık maçında görülen kart ligde geçerli mi?”, “ Okan Buruk kırmızı kart cezalısı mı?” ve “Çorumspor maçında kulübede olacak mı?” sorularına yanıt arıyor. Okan Buruk'un karşılaşmada takımının başında yer alıp alamayacağı merak konusu oldu.

OKAN BURUK ÇORUM FK MAÇINDA CEZALI MI? KIRMIZI KART CEZASI LİGDE GEÇERLİ Mİ?

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Çorum FK karşılaşmasında takımının başında yer alıp alamayacağı merak konusu oldu. Villarreal ile oynanan hazırlık maçında kırmızı kart gören Buruk'un ceza alıp almayacağı araştırılırken, “ Okan Buruk Çorumspor maçında cezalı mı?”, “ Okan Buruk kırmızı kart cezalısı mı?” ve “Hazırlık maçında görülen kart ligde geçerli mi?” soruları gündeme geldi.

OKAN BURUK NEDEN KIRMIZI KART GÖRDÜ?

Villarreal karşılaşmasının henüz 2. dakikasında Villarreal lehine verilen penaltı kararına tepki gösteren Okan Buruk, hakem Kadir Sağlam tarafından önce sarı kartla cezalandırıldı. İtirazlarını sürdüren Buruk, kararı alkışlayarak protesto edince ikinci sarı kartını gördü ve ardından kırmızı kartla oyun alanının dışına gönderildi. Deneyimli teknik adam, karşılaşmanın kalan bölümünü tribünden takip etti.

OKAN BURUK CEZALI MI?

Okan Buruk'un kırmızı kart görmesinin ardından ceza alıp almayacağı henüz hakem raporuna bağlı. Karşılaşmanın hakemi Kadir Sağlam'ın olayla ilgili hazırlayacağı rapor, Buruk'un durumunda belirleyici olacak. Hakem raporunun ardından konunun Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) taşınması ve teknik direktörün PFDK'ya sevk edilmesi gündeme gelebilecek.

HAZIRLIK MAÇINDA GÖRÜLEN KIRMIZI KART LİGDE GEÇERLİ Mİ?

Hazırlık maçında görülen kırmızı kartın resmi lig karşılaşmasında uygulanıp uygulanmayacağı, ilgili disiplin sürecine ve verilecek karara bağlı olarak değerlendirilecek. Okan Buruk hakkında TFF'ye sevk ve PFDK süreci başlatılması halinde, kurulun vereceği karar deneyimli teknik adamın Süper Lig'deki durumunu belirleyecek.

OKAN BURUK ÇORUM FK MAÇINDA OLACAK MI?

Okan Buruk hakkında PFDK tarafından ceza verilmesi halinde Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında oynayacağı Çorum FK maçında kulübede bulunamama ihtimali ortaya çıkacak. Buruk'un Çorum FK karşılaşmasında takımının başında olup olmayacağı, hakem raporu ve sonrasında yürütülecek disiplin sürecinin ardından netlik kazanacak.

CEZA KARARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Okan Buruk'un durumuyla ilgili kesin karar, hakem Kadir Sağlam'ın raporu ve olası PFDK sürecinin ardından belli olacak. Bu nedenle Galatasaray taraftarları, deneyimli teknik adamın Çorum FK maçında cezalı olup olmayacağına ilişkin resmi açıklamaları takip ediyor.