Oğuzhan Çiftçi kimdir? CRUSH grubu üyesi Oğuzhan Çiftçi kaç yaşında, nereli?

Türkiye'nin ilk K-pop konseptli erkek gruplarından CRUSH'ın üyeleri gündemdeki yerini korurken, grubun performans odaklı isimlerinden Oğuzhan Çiftçi de ilgi odağı oldu. Bursa'da başlayan dans yolculuğunu profesyonel müzik kariyerine taşıyan genç sanatçı hakkında "Oğuzhan Çiftçi kimdir, kaç yaşında, nereli?" soruları araştırılıyor. İşte CRUSH üyesi Oğuzhan Çiftçi'nin yaşamı ve kariyeri hakkında merak edilen detaylar.

OĞUZHAN ÇİFTÇİ KİMDİR?

Oğuzhan Çiftçi, dansçı, sahne performansçısı ve CRUSH erkek müzik grubunun üyelerinden biridir. Bursa'da doğup büyüyen Oğuzhan Çiftçi, küçük yaşlardan itibaren dansa ilgi duymaya başladı. Idol House yarışmasında gösterdiği performansın ardından CRUSH'un resmî kadrosuna seçilen isimler arasında yer aldı.

OĞUZHAN ÇİFTÇİ KAÇ YAŞINDA?

Oğuzhan Çiftçi, 2026 yılı itibarıyla 26 yaşındadır.

OĞUZHAN ÇİFTÇİ NERELİ?

Oğuzhan Çiftçi, Bursa doğumlu ve Bursalıdır.

OĞUZHAN ÇİFTÇİ'NİN KARİYERİ

Oğuzhan Çiftçi'nin dansa ilgisi henüz 6-7 yaşlarındayken başladı. Dayısının eve getirdiği bir R&B müzik CD'sinden etkilenen Çiftçi, izlediği kliplerin ardından dans etmeye yöneldi. Çocukluk yıllarında başlayan bu ilgisini zamanla profesyonel bir kariyere dönüştürdü.

Dans kariyerinde en büyük ilham kaynağının dünyaca ünlü sanatçı Michael Jackson olduğunu ifade eden Oğuzhan Çiftçi, yıllar boyunca farklı dans stilleri üzerinde çalışarak sahne deneyimini geliştirdi.

Daha sonra Idol House yarışmasına katılan Oğuzhan Çiftçi, yarışma boyunca sergilediği disiplinli çalışması, sahne hâkimiyeti ve başarılı performansıyla dikkat çekti. Büyük finalde CRUSH grubunun resmî kadrosuna seçilen Çiftçi, grubun performans odaklı üyeleri arasında yer aldı.

Türkiye'nin K-pop konseptli erkek gruplarından biri olan CRUSH, Efe Şan, Arda Soydoğan, Miraç Fırat, Milan Önder, Batu Cengiz, Barış Çağan Yüksekkaya ve Oğuzhan Çiftçi'den oluşuyor. Grup, "CRUSH!" adlı ilk teklisiyle müzik dünyasına adım atarken, Oğuzhan Çiftçi de dans performansıyla öne çıkan isimlerden biri olarak kariyerini sürdürüyor.