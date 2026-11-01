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Oğuzhan Çakır kimdir? Fenerbahçe-Göztepe maçının hakemi nereli?

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Oğuzhan Çakır kimdir? Fenerbahçe-Göztepe maçının hakemi nereli?
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Fenerbahçe'nin Kadıköy'de Göztepe'ye 2-1 yenildiği maçı Oğuzhan Çakır yönetti. Semedo'nun Juan'a yaptığı müdahalede gösterdiği sarı kart maçtan sonra en çok konuşulan karar oldu. Oğuzhan Çakır kimdir, nereli ve daha önce hangi maçları yönetti? FIFA kokartlı hakem, bu yıl UEFA'nın 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası kadrosundaydı.

Kadıköy'de cumartesi akşamı oynanan Fenerbahçe-Göztepe maçında düdük Oğuzhan Çakır'daydı. Göztepe ilk yarıyı geride kapattığı maçı 2-1 kazandı ve maçtan sonra konuşulan pozisyonların çoğunda son sözü Balıkesirli hakem söylemişti.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasındaki maçta Matteo Guendouzi 45+1. dakikada Fenerbahçe'yi öne geçirdi. Sinclair Armstrong 76. dakikada eşitliği getirdi, Andre Henrique iki dakika sonra skoru 2-1 yaptı. Dirk Kuyt'ın takımın başındaki ilk maçı yenilgiyle bitti.

OĞUZHAN ÇAKIR FENERBAHÇE-GÖZTEPE MAÇINDA HANGİ KARARLARI VERDİ?

Oğuzhan Çakır, maçın en çok tartışılan pozisyonunda Semedo'nun Juan'a yaptığı müdahaleye sarı kart gösterdi. VAR'da görevli Alan Kijas karara müdahale etmedi.

Eski hakem Bülent Yıldırım bu karar için "Hakemin verdiği karar her türlü desteklenebilir" dedi. Gerekçesi, Skriniar'ın pozisyona dönebilecek durumda olmasıydı. Maçı yorumlayan diğer eski hakem ise kural harfiyen uygulansa kırmızı kart çıkması gerektiğini söyledi.

Çakır'ın İrfan Can'ın müdahalesinde çaldığı faul de tartışıldı. Yıldırım'a göre düdük erken geldi, hücum oyuncusu hâlâ gol atabilecek durumdaydı ve ortada faul yoktu. Bir el ile oynama itirazında ise iki eski hakem de penaltı olmadığını, oyuncunun topa kafayla gitmeye çalıştığını düşünüyordu.

OĞUZHAN ÇAKIR KİMDİR?

Oğuzhan Çakır, Süper Lig'de maç yöneten FIFA kokartlı bir futbol hakemi. Türkiye Futbol Federasyonu'na 2017'de katıldı.

Hakemliğin yanında yüzme antrenörlüğü de yaptı; Balıkesir'de Altıeylül Belediyesi'ne bağlı Gazi Mustafa Kemal Atatürk Yaşam Kompleksi'nde antrenör olarak çalıştı.

OĞUZHAN ÇAKIR NERELİ?

Oğuzhan Çakır Balıkesirli. Federasyon listesinde Balıkesir bölge hakemi olarak yer alıyor.

OĞUZHAN ÇAKIR HANGİ MAÇLARI YÖNETTİ?

Oğuzhan Çakır, Süper Lig'deki ilk maçında Pendikspor ile Antalyaspor'u yönetti. 23 Aralık 2025'te Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'ndaki Fenerbahçe-Beşiktaş maçında düdük çaldı. 9 Mayıs 2026'da ise ligin 33. haftasında Tüpraş Stadyumu'ndaki Beşiktaş-Trabzonspor maçı ondaydı.

Yurt dışında da görev aldı. UEFA, Çakır'ı 22 Mayıs-8 Haziran 2026 tarihlerinde Estonya'da oynanan 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası finallerinin hakem kadrosuna seçti. 30 Temmuz 2026'da da Karadağ'ın Nikşiç kentinde, Sutjeska ile Belarus ekibi ML Rogachev arasındaki Konferans Ligi 2. ön eleme turu rövanşını yönetti.

Defne Ela Güneş
Defne Ela Güneş
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