Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak derbinin hakemi Oğuzhan Çakır olarak açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) görevlendirmesinin ardından genç hakemin kariyeri, memleketi ve hangi takımı tuttuğu futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Oğuzhan Çakır hangi takımlı? Galatasaray Beşiktaş derbisinin hakemi Oğuzhan Çakır kimdir? Detaylar...

OĞUZHAN ÇAKIR HANGİ TAKIMLI?

Oğuzhan Çakır'ın hangi futbol takımını tuttuğuna ilişkin kamuoyuna açık, doğrulanmış bir açıklama veya resmi bilgi bulunmuyor. Bu nedenle hakemin Beşiktaş, Galatasaray ya da başka bir takımı desteklediğine ilişkin iddiaları kesin bilgi olarak aktarmak doğru değil.

TFF'nin resmi hakem profilinde Çakır'ın bölgesi Balıkesir olarak belirtiliyor. Ancak bu kayıt, hakemin tuttuğu takıma ilişkin herhangi bir bilgi içermiyor.

OĞUZHAN ÇAKIR KİMDİR?

Oğuzhan Çakır, Türkiye Futbol Federasyonu bünyesinde görev yapan futbol hakemidir. 1999 yılında Balıkesir'de dünyaya gelen Çakır, hakemlik kariyerine 2017 yılında TFF bünyesine katılarak başladı.

Hakemlik öncesinde yüzme antrenörlüğü de yapan Çakır, Balıkesir'de Altıeylül Belediyesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk Yaşam Kompleksi'nde görev aldı. Kısa sürede profesyonel futbol karşılaşmalarında görev üstlenen Çakır, Süper Lig'de de maç yönetmeye başladı.

OĞUZHAN ÇAKIR KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

1999 doğumlu olan Oğuzhan Çakır, 2026 yılı itibarıyla 27 yaşındadır. Balıkesir doğumlu hakem, TFF'nin resmi kayıtlarında da Balıkesir bölgesi hakemi olarak yer alıyor.

OĞUZHAN ÇAKIR FIFA KOKARTLI HAKEM Mİ?

Oğuzhan Çakır, 2025 yılından itibaren FIFA kokartlı hakemler arasında yer alıyor. Bu unvanla uluslararası karşılaşmalarda da görev yapma hakkı bulunan Çakır, UEFA organizasyonlarında da maç yönetti.

İlgili Haberler