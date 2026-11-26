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Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak derbinin hakemi Oğuzhan Çakır oldu. Kritik karşılaşma öncesinde iki takımın Çakır yönetiminde çıktığı maçların sonuçları futbolseverlerin gündemine geldi. Siyah-beyazlı ekibin hakem Oğuzhan Çakır yönetimindeki galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet sayıları ile Galatasaray'ın maç karnesi araştırılmaya başlandı.

OĞUZHAN ÇAKIR'IN BEŞİKTAŞ KARNESİ NASIL?

Beşiktaş, Oğuzhan Çakır'ın yönettiği 6 Süper Lig ve 1 Türkiye Kupası karşılaşmasında toplam 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.

Siyah-beyazlı takımın Çakır yönetiminde oynadığı maçlar ve sonuçları şöyle:

- Beşiktaş 1-0 Eyüpspor

- Beşiktaş 1-2 Trabzonspor

- Beşiktaş 2-2 Alanyaspor

- Fenerbahçe 1-2 Beşiktaş (Türkiye Kupası)

- Beşiktaş 1-2 Gençlerbirliği

- Antalyaspor 1-1 Beşiktaş

- Adana Demirspor 2-1 Beşiktaş

OĞUZHAN ÇAKIR'IN GALATASARAY KARNESİ NASIL?

Galatasaray, Oğuzhan Çakır'ın yönettiği tamamı Süper Lig'de oynanan 6 karşılaşmada 2 galibiyet ve 4 beraberlik elde etti. Sarı-kırmızılı takımın galibiyetlerinden biri, Adana Demirspor karşılaşmasının ardından verilen hükmen sonuçla kayıtlara geçti.

Galatasaray'ın Oğuzhan Çakır yönetiminde oynadığı maçlar ve sonuçları şu şekilde:

- Galatasaray 1-1 Kocaelispor

- Galatasaray 1-1 Gaziantep FK

- Galatasaray 3-1 Göztepe

- Galatasaray 3-0 Adana Demirspor (hükmen)

- Galatasaray 2-2 Eyüpspor

- Galatasaray 3-3 Kasımpaşa

OĞUZHAN ÇAKIR KİMDİR?

Oğuzhan Çakır, Türkiye Futbol Federasyonu bünyesinde görev yapan futbol hakemidir. Galatasaray-Beşiktaş derbisinde görevlendirilmesiyle birlikte hakemin kariyeri ve iki takımın yönetimindeki maç istatistikleri yeniden gündeme geldi.

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