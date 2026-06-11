Haberler

Oğuzhan Beker kimdir, ne iş yapıyor? Adnan Beker'in oğlu Oğuzhan Beker kaç yaşında, nereli, sevgilisi kim?

Oğuzhan Beker kimdir, ne iş yapıyor? Adnan Beker'in oğlu Oğuzhan Beker kaç yaşında, nereli, sevgilisi kim?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Oğuzhan Beker, son dönemde hakkında çıkan iddialar ve yürütülen adli soruşturma kapsamında kamuoyunun dikkatini çeken isimlerden biri olmuştur. CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker’in oğlu olan Oğuzhan Beker kimdir, ne iş yapıyor? Oğuzhan Beker kaç yaşında, nereli, sevgilisi kim? Detaylar...

Soruşturma kapsamında isminin kamuoyunda yer almasının ardından Oğuzhan Beker, özellikle iş dünyası ve genç girişimci platformlarındaki geçmiş görevleriyle yeniden gündeme gelmiştir. Ankara merkezli iş çevrelerinde tanınan Beker, aile şirketleri üzerinden yürütülen ticari faaliyetler ve sivil toplum kuruluşlarındaki rolleriyle bilinen bir isimdir. Peki, Oğuzhan Beker kimdir, ne iş yapıyor? Adnan Beker'in oğlu Oğuzhan Beker kaç yaşında, nereli, sevgilisi kim? Detaylar haberimizde.

ADNAN BEKER'İN OĞLU OĞUZHAN BEKER KİMDİR?

Oğuzhan Beker, CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker’in oğlu olarak tanınan ve iş dünyası ile genç girişimci platformlarında görev almış bir isimdir. Ankara merkezli iş insanları ağlarında aktif rol üstlendiği bilinen Beker, özellikle genç iş insanlarını bir araya getiren yapılarda yönetim kurulu seviyesinde görevler almıştır.

Edinilen bilgilere göre Oğuzhan Beker, Ankara Genç İş İnsanları Derneği (ANGİAD) bünyesinde 13., 14. ve 15. dönemlerde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır. Bunun yanında İç Anadolu Genç İş Adamları Federasyonu (İÇGİAF) içerisinde de yönetim kurulu düzeyinde sorumluluklar üstlendiği ifade edilmektedir.

İş dünyası bağlantılarında öne çıkan bir diğer unsur ise Beker Şirketler Grubu’dur. Enerji, akaryakıt, inşaat, turizm ve havacılık gibi farklı sektörlerde faaliyet gösteren bu grup içinde aile şirketlerinin yönetim süreçlerinde yer aldığı değerlendirilmektedir.

Son dönemde ise ismi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve kamuoyuna yansıyan bazı adli soruşturma iddiaları kapsamında gündeme gelmiş, bu süreçte Ankara’da gözaltına alındığına dair haberler basına yansımıştır.

OĞUZHAN BEKER NE İŞ YAPIYOR?

Oğuzhan Beker’in mesleki faaliyetleri ağırlıklı olarak aile şirketleri ve iş dünyası organizasyonları üzerinden şekillenmektedir. Beker Şirketler Grubu çatısı altında yürütülen ticari faaliyetlerde yer aldığı belirtilen Oğuzhan Beker’in, özellikle enerji ve inşaat sektörleri başta olmak üzere farklı alanlarda yönetimsel süreçlerde görev aldığı ifade edilmektedir.

Grubun faaliyet alanları incelendiğinde akaryakıt ve petrol ürünleri ticareti, enerji yatırımları, inşaat projeleri, taşımacılık operasyonları, turizm hizmetleri ve havacılık gibi geniş bir ticari yelpazede faaliyet gösterdiği görülmektedir. 

Ayrıca iş dünyası dışında sivil toplum faaliyetlerinde de yer alan Beker, genç girişimciler ve iş insanları platformlarında yönetim kurulu üyelikleriyle tanınmıştır. Bu görevler, onun özellikle Ankara iş çevrelerinde daha görünür hale gelmesini sağlamıştır.

OĞUZHAN BEKER KAÇ YAŞINDA?

1966 yılında dünyaya gelen Oğuzhan Beker 30 yaşındadır.

OĞUZHAN BEKER NERELİ?

Ailesinin aslen Yozgatlı olduğu belirtilmektedir.

OĞUZHAN BEKER SEVGİLİSİ KİM?

Oğuzhan Beker’in özel hayatına ilişkin en çok konuşulan başlıklardan biri, 2024 yılında kamuoyuna yansıyan ilişki iddialarıdır. Bu süreçte, televizyon sunucusu Buket Aydın ile birlikte olduklarına dair haberler magazin ve sosyal medya gündeminde yer almıştır.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
Haberler.com
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıBerna Kodaman:

selamlar dostlar bu haberi okudum da şey var ya işin hepsi bu kadar basit değildir muhtemelen arka taraflar vardır bunun yazıda anlatıldığı şekilde basit bir soruşturma mı gerçekten soruşturma varsa belli bir şeyler vardır gazeteler de full haber vermiyor maalesef magazin olayı da ayrı mesele yani tüm resmi bilmeden yorum yapılmaz

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet Ali Ulger:

şaşırıp kaldım doğrusu ?? yaşı yazıda yanlış gibi duruyor 1966 doğumlu 30 yaşında olmaz ?? ama esas mesele bu soruşturma ne boyu var biliyor musunuz

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBilge Dalici:

vay be bu adam kimmiş böyle tanımıyorum tabii ankara çevrelerinde olabilir ama bu kadar büyük şirketler yönetiyorsa niye şimdi gündeme geldi merak ettim birkaç ay öncesinde haberi mi kaçırdım neyse iş dünyası işte herkes birbirini tanıyo

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

RTÜK'ten kanallara ceza yağdı! Biri ilk kez listede

RTÜK'ten kanallara ceza yağdı
Dünya Kupası'na yıldırım engeli: Maçlar ertelenebilir

Herkes diken üstünde! Dünya Kupası'nda maçlar ertelenebilir
Uçak kalktı geliyor! Süper Lig devi yıldız golcüyü İstanbul'a getiriyor

Süper Lig devi yıldız golcüyü İstanbul'a getiriyor
A Milli Takım devleri geride bıraktı! İşte dünyanın en değerli milli takımları

Dünyanın en değerli milli takımları belli oldu! İşte yerimiz

Öğle arasında denize girmişti: Köpekbalığı donanma işçisini parçaladı!

Öğle arasında denize girmişti: Köpekbalığı donanma işçisini parçaladı!
'Yılın ekonomi yorumcusu' ödülünü alan isim, en düşük emekli maaşı için rakam verdi

Ödüllü ekonomist, en düşük emekli maaşı için rakam verdi
30 kişi polis Melih Okan Keskin'i döverek öldürmüştü! Mahkemeden tahliye kararı çıktı

Polisimizi döverek öldürmüşlerdi! Mahkemeden aileyi yıkan karar
İngiliz hükümetinde bütçe depremi! Savunma Bakanı John Healey istifa etti

İngiltere'de savunma krizi