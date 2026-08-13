Oğuzhan Aksu kimdir, Oğuzhan Aksu kaç yaşında, nereli, hangi takımlıi hangi maçları yönetti?

Futbol karşılaşmalarında verdiği kararlarla dikkat çeken Oğuzhan Aksu hakkında aramalar hız kazandı. “Oğuzhan Aksu kaç yaşında, nereli, hangi takımlı?” sorularının yanı sıra deneyimli hakemin kariyerinde yönettiği maçlar da merak ediliyor. İşte Oğuzhan Aksu hakkında bilinmesi gerekenler...

OĞUZHAN AKSU KİMDİR?

Mersin bölgesi hakemi Oğuzhan Aksu, 2025-2026 sezonunda üst düzey organizasyonlarda aldığı görevlerle dikkat çeken isimler arasında yer aldı. Türkiye Futbol Federasyonu kayıtlarında üst klasman hakemi olarak bulunan Aksu, sezon boyunca Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda çeşitli görevler üstlendi.

Oğuzhan Aksu, karşılaşmalarda yalnızca orta hakem olarak değil; VAR, AVAR ve dördüncü hakem olarak da görev yaptı. TFF Hakem Bilgi Sistemi'nde Aksu'nun lisans numarası 29123 olarak yer alıyor.

OĞUZHAN AKSU KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Oğuzhan Aksu'nun doğum tarihi ve yaşı hakkında kamuoyuna açık kaynaklarda doğrulanmış kapsamlı bir bilgi bulunmuyor. TFF kayıtlarında ise Aksu'nun Mersin bölgesi hakemi olarak görev yaptığı görülüyor.

Hakemlik kariyerini üst klasman seviyesinde sürdüren Aksu, Türkiye'nin farklı şehirlerinde oynanan profesyonel futbol karşılaşmalarında görev alıyor.

OĞUZHAN AKSU HANGİ TAKIMLI?

Futbolseverlerin merak ettiği konuların başında “Oğuzhan Aksu hangi takımlı?” sorusu geliyor. Ancak hakem Oğuzhan Aksu'nun tuttuğu takıma ilişkin kamuoyuna açıklanmış resmi bir bilgi bulunmuyor.

Profesyonel futbol hakemleri görevleri sırasında tarafsızlık ilkesine bağlı oldukları için tuttukları takım konusunda açıklama yapmamaları oldukça yaygın. Bu nedenle Aksu'nun hangi takımı desteklediği konusunda doğrulanmamış iddialara itibar edilmemesi gerekiyor.

OĞUZHAN AKSU HANGİ MAÇLARI YÖNETTİ?

Oğuzhan Aksu, 2025-2026 sezonunda özellikle Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda önemli karşılaşmalarda görev aldı. Aksu'nun sezon içerisindeki dikkat çeken orta hakemlik görevleri arasında Fenerbahçe-Başakşehir ve Fatih Karagümrük-Alanyaspor maçları bulunuyor.

Aksu'nun yönettiği ve görev aldığı önemli karşılaşmalar şöyle:

• Fenerbahçe - Başakşehir: 2 Mayıs 2026 tarihinde oynanan Trendyol Süper Lig karşılaşmasında orta hakem olarak görev yaptı. Fenerbahçe mücadeleyi 3-1 kazandı.

• Fatih Karagümrük - Corendon Alanyaspor: 16 Mayıs 2026 tarihinde oynanan Süper Lig karşılaşmasında orta hakem olarak görev aldı. Mücadeleyi Fatih Karagümrük 2-1 kazandı.

• Galatasaray - Gençlerbirliği: 22 Nisan 2026 tarihinde oynanan Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında orta hakem olarak görev yaptı.

• Arca Çorum FK - Esenler Erokspor: 16 Mart 2026 tarihinde oynanan Trendyol 1. Lig karşılaşmasının hakemliğini üstlendi.

OĞUZHAN AKSU VAR VE AVAR OLARAK DA GÖREV YAPTI

Oğuzhan Aksu'nun hakemlik kariyerindeki görevleri orta hakemlikle sınırlı kalmadı. 2025-2026 sezonunda VAR ve AVAR ekiplerinde de görev alan Aksu, video yardımcı hakemlik sisteminde de deneyim kazandı.

9 Mayıs 2026 tarihinde oynanan Beşiktaş-Trabzonspor karşılaşmasında AVAR olarak görev yapan Aksu, 1 Mayıs 2026'da Atakaş Hatayspor ile Van Spor Futbol Kulübü arasındaki Trendyol 1. Lig mücadelesinde ise VAR görevini üstlendi.

1. LİG PLAY-OFF FİNALİNDE DÖRDÜNCÜ HAKEM OLDU

Oğuzhan Aksu, sezonun önemli karşılaşmalarından biri olan Trendyol 1. Lig play-off finalinde de görev aldı. 24 Mayıs 2026 tarihinde Esenler Erokspor ile Arca Çorum FK arasında oynanan final karşılaşmasında Aksu, dördüncü hakem olarak görev yaptı.

Bu mücadelede Mehmet Türkmen orta hakem olarak görev yaparken, Oğuzhan Aksu dördüncü hakem kadrosunda yer aldı.

OĞUZHAN AKSU'NUN HAKEMLİK KARİYERİ

TFF kayıtlarına göre Oğuzhan Aksu, 2025-2026 sezonunda profesyonel futbolun farklı organizasyonlarında aktif şekilde görev yaptı. Süper Lig'den 1. Lig'e, Türkiye Kupası'ndan play-off karşılaşmalarına kadar farklı seviyelerde sorumluluk üstlenen Aksu, orta hakemliğin yanı sıra VAR, AVAR ve dördüncü hakem olarak da görev aldı.

Aksu'nun farklı hakemlik görevlerinde değerlendirilmesi, üst düzey futbol organizasyonlarında deneyimini artırdığını gösteriyor. Mersin bölgesi hakemi olarak kariyerini sürdüren Oğuzhan Aksu'nun önümüzdeki sezonlarda da önemli karşılaşmalarda görev alması bekleniyor.