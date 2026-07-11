"Greenwood geliyor" ifadesinin Oğuz Çetin'e ait olduğu iddiası futbol kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Özellikle transfer döneminde dolaşıma giren bu söylem, Oğuz Çetin'in Mason Greenwood hakkında açıklama yapıp yapmadığı sorusunu gündeme taşıdı. İşte "Oğuz Çetin 'Greenwood geliyor' dedi mi?" iddiasına ilişkin merak edilen detaylar.

OĞUZ ÇETİN'DEN GREENWOOD SÖZLERİ GÜNDEM OLDU!

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan İngiliz futbolcu Mason Greenwood ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli kulübün Futbol Direktörü Oğuz Çetin'in, Avusturya kampı öncesinde taraftarların Greenwood sorusuna verdiği kısa yanıt sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. "Oğuz Çetin 'Greenwood geliyor' dedi mi?" sorusu kısa sürede futbolseverlerin en çok araştırdığı konular arasında yer aldı.

OĞUZ ÇETİN'DEN GREENWOOD SORUSUNA TEK KELİMELİK CEVAP

Fenerbahçe kafilesi, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya kampı için Linz Havalimanı'na ulaştı. Burada sarı-lacivertli taraftarlarla sohbet eden Futbol Direktörü Oğuz Çetin'e, transfer gündemindeki Mason Greenwood hakkında soru yöneltildi.

Taraftarların, "Mason Greenwood geliyor mu?" sorusuna Çetin'in yalnızca "Geliyor" yanıtını vermesi, transfer iddialarını daha da güçlendirdi. Kısa sürede sosyal medyada yayılan görüntüler, Fenerbahçe taraftarları arasında büyük heyecan oluşturdu.

GREENWOOD TRANSFERİNİN MALİ DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Transferle ilgili ortaya atılan iddialara göre Fenerbahçe, Mason Greenwood'un bonservisi için 39,5 milyon euro ödemeye hazırlanıyor. Ayrıca anlaşmada, sarı-lacivertli ekibin şampiyon olması halinde devreye girecek 5 milyon euroluk bonus maddesinin de bulunduğu öne sürüldü.

İngiliz yıldızın ise Fenerbahçe'de yıllık 10 milyon euro garanti ücret kazanacağı iddia edildi.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Mason Greenwood, geride kalan sezonda Marsilya formasıyla sergilediği performansla Avrupa'nın öne çıkan isimlerinden biri oldu. İngiliz futbolcu, tüm kulvarlarda çıktığı 45 resmi karşılaşmada 26 gol atarken 11 de asist yaparak takımına önemli katkı sağladı.

FENERBAHÇE'DEN RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Oğuz Çetin'in taraftarlara verdiği "Geliyor" yanıtı transfer iddialarını güçlendirse de, Mason Greenwood transferine ilişkin Fenerbahçe Kulübü tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Transfer sürecine ilişkin gelişmelerin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.