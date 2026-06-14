Oğuz Aydın kimdir, Oğuz Aydın kaç yaşında, aslen nereli, evli mi, bekar mı, çocuğu var mı, Oğuz Aydın hangi takımda oynuyor, hangi takımı tutuyor?

Süper Lig'de hızı ve skor katkısıyla fark yaratan Oğuz Aydın, sadece sahadaki başarısıyla değil, özel hayatıyla da futbolseverlerin merceği altında. Arama motorlarında sıkça sorgulanan "Oğuz Aydın evli mi, çocuğu var mı, hangi takımı tutuyor?" soruları gündemdeki yerini koruyor. Hollanda doğumlu olmasına rağmen aslen Elazığlı olan ve kariyerini Fenerbahçe bünyesinde sürdüren genç yeteneğin medeni durumu, aile yaşantısı ve profesyonel kariyerine dair en güncel bilgileri sizler için bir araya getirdik.

OĞUZ AYDIN KİMDİR VE KAÇ YAŞINDADIR?

Oğuz Aydın, 27 Ekim 2000 tarihinde Hollanda’nın Lahey (Den Haag) kentinde dünyaya gelmiştir. 2026 yılı Nisan ayı itibarıyla 25 yaşındadır. Futbol altyapısını Hollanda’nın köklü kulüplerinden AZ Alkmaar’da alan Aydın, 2016 yılında Türkiye’ye gelerek Bucaspor altyapısına dahil olmuş ve profesyonel kariyerine burada adım atmıştır.

OĞUZ AYDIN ASLEN NERELİDİR?

Hollanda doğumlu olan milli futbolcu, aslen Elazığlıdır. Ailesi Elazığ'ın Karakoçan ilçesine bağlı Bulgurcuk köyündendir. Gurbetçi bir ailenin çocuğu olarak Avrupa disipliniyle yetişen Oğuz, milli takım tercihini ise Türkiye’den yana kullanmıştır.

EVLİ Mİ, BEKAR MI, ÇOCUĞU VAR MI?

Oğuz Aydın bekardır ve çocuğu yoktur. Özel hayatını oldukça sade yaşayan ve kameralardan uzak tutan genç yıldız, sosyal medya hesaplarında genellikle saha içi performansına ve antrenmanlarına dair paylaşımlar yapmaktadır.

OĞUZ AYDIN HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Oğuz Aydın, 2024 yazında transfer olduğu Süper Lig devlerinden Fenerbahçe forması giymektedir. 2025-2026 sezonu itibarıyla sarı-lacivertli formayla şampiyonluk mücadelesi veren Oğuz, aynı zamanda Vincenzo Montella yönetimindeki Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın da önemli bir parçasıdır.

OĞUZ AYDIN HANGİ TAKIMI TUTUYOR?

Oğuz Aydın, profesyonel bir sporcu olarak kariyerini sürdürdüğü Fenerbahçe’ye transfer olduğu dönemde yaptığı açıklamalarda, bu büyük camianın bir parçası olmaktan duyduğu gururu dile getirmiştir.

KARİYERİNDEKİ KRİTİK DÖNÜM NOKTALARI

Bucaspor ve Alanyaspor: Profesyonelliğe adım attığı Bucaspor'dan sonra Alanyaspor'a transferi, kariyerindeki sıçrama noktası oldu.

Skorer Kanat: 2023-2024 sezonunda Alanyaspor formasıyla ligin en çok skor üreten yerli kanat oyuncusu olarak dikkatleri üzerine çekti.

Milli Takım: Ay-Yıldızlı formayla 2026 Dünya Kupası elemelerinde sergilediği performans, piyasa değerini 8 milyon Euro seviyelerine taşıdı.