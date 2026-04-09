Ogün Alibaş gözaltına mı alındı, neden gözaltına alındı? Ogün Alibaş kimdir, kaç yaşında, nereli?

Son günlerde ünlülere yönelik yapılan yeni operasyonlar, Ogün Alibaş’ın da adını gündeme taşıdı. Sosyal medya kullanıcıları, “Ogün Alibaş gözaltına mı alındı?” sorusunu merak ederken, genç fenomenin kim olduğu, kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu da araştırılan konular arasında yer alıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında...

OGÜN ALİBAŞ GÖZALTINA MI ALINDI?

Evet, Ogün Alibaş hakkında ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltı kararı verildi. Operasyonda toplam 14 kişi hakkında işlem yapıldığı ve 11 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

OGÜN ALİBAŞ NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Ogün Alibaş, yürütülen soruşturma kapsamında uyuşturucu suçlamaları nedeniyle gözaltına alındı. Yetkililer, operasyonun geniş çaplı bir soruşturma çerçevesinde gerçekleştirildiğini açıkladı.

BAŞKA KİMLER GÖZALTINA ALINDI?

Gözaltı kararı verilen isimler arasında Emir Can İğrek, Somer Sivrioğlu, Hafsanur Sancaktutan, Sinem Özenç Ünsal, Burak Deniz, Ahsen Eroğlu ve diğerleri yer alıyor. Operasyonda toplam 14 kişi hakkında işlem yapıldı.

OGÜN ALİBAŞ KİMDİR?

Ogün Alibaş, sosyal medyada içerik üreticisi olarak tanınan ve geniş bir takipçi kitlesine sahip bir fenomendir. Eğlenceli kişiliği ve yaratıcı içerikleriyle özellikle YouTube ve Instagram platformlarında dikkat çekmektedir.

OGÜN ALİBAŞ YAŞINDA?

Ogün Alibaş 1993 doğumlu olup, 2024 itibarıyla 31 yaşındadır.

OGÜN ALİBAŞ NERELİ?

Ogün Alibaş, Aydın doğumludur.

OGÜN ALİBAŞ'IN KARİYERİ

Ogün Alibaş, sosyal medya kariyerine popüler YouTuber Merve Özkaynak’ın desteğiyle YouTube kanalı açarak başladı. Hem Instagram hem de YouTube’da eğlenceli ve samimi içerikler paylaşarak geniş bir takipçi kitlesine ulaştı. Eğitimini İstanbul Üniversitesi Sosyoloji bölümünde sürdürmektedir ve genç fenomenler arasında dikkat çeken isimlerden biridir.