Türkiye’de eğitim camiası, Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde yaşanan silahlı saldırının ardından derin bir krizle karşı karşıya. Okullarda güvenlik zafiyetine yönelik artan tepkiler, sendikaların peş peşe aldığı iş bırakma kararlarıyla somut bir eyleme dönüştü. 15 Nisan itibarıyla öğretmenlerin ve eğitim çalışanlarının katıldığı bu grev, yalnızca bir protesto değil; aynı zamanda eğitim sistemindeki yapısal sorunlara yönelik güçlü bir uyarı niteliği taşıyor. Peki, öğretmenler neden grev yapıyor? 15 Nisan okullarda grev mi var, neden grev yapılıyor? Detaylar...

ÖĞRETMENLER NEDEN GREV YAPIYOR?

Öğretmenlerin grev kararı almasının temelinde, Şanlıurfa Siverek’te meydana gelen ve öğretmenleri ile öğrencileri hedef alan silahlı saldırı yer alıyor. Bu olay, eğitim kurumlarının güvenliği konusundaki eksiklikleri çarpıcı biçimde gözler önüne serdi.

Kadem Özbay tarafından yapılan açıklamalar, durumun ciddiyetini ortaya koyuyor. Özbay, okulların en güvenli alanlar olması gerekirken şiddetin merkezine dönüşmesini sert sözlerle eleştirdi. Açıklamasında, öğretmenlerin hayatını kaybettiği, öğrencilerin yaralandığı bir ortamın kabul edilemez olduğunu vurguladı.

15 Nisan’da gerçekleştirilen iş bırakma eylemi, eğitim sendikalarının ortak kararıyla ülke genelinde hayata geçirildi. Bu tarih, yalnızca bir protesto günü değil; aynı zamanda eğitimde güvenlik krizine karşı toplu bir duruşun simgesi olarak öne çıkıyor.

Eylem planına göre:

Eylemin ikinci gününde Ankara’da geniş katılımlı bir buluşma organize edildi.

Bu süreçte yalnızca Eğitim-İş Sendikası değil, Hürriyetçi Eğitim Sen ve Eğitim-Bir-Sen gibi farklı sendikalar da iş bırakma kararı alarak sürece destek verdi.

Hürriyetçi Eğitim Sen yaptığı açıklamada, Siverek’teki saldırının doğrudan okul güvenliğini sağlamayanların sorumluluğu olduğunu ifade etti ve tüm eğitim çalışanlarını “en büyük öğretmen eylemi” için birleşmeye çağırdı.

Eğitim-Bir-Sen ise 15 Nisan’da ülke genelinde iş bırakacaklarını ve aynı gün Siverek başta olmak üzere çeşitli illerde basın açıklamaları düzenleyeceklerini duyurdu.

Eğitimde Güvenlik Krizi Derinleşiyor

Uzmanlara göre bu grev, yalnızca anlık bir tepki değil; eğitim sisteminde biriken sorunların dışa vurumu. Okullarda artan şiddet olayları, güvenlik personeli eksikliği ve yetersiz altyapı, öğretmenlerin mesleki güvenliğini doğrudan tehdit ediyor.

Bu bağlamda 15 Nisan grevi:

Eğitim politikalarının yeniden gözden geçirilmesi

Okul güvenliğinin öncelikli gündem haline gelmesi

Öğretmenlerin çalışma koşullarının iyileştirilmesi gibi başlıklarda yeni bir tartışma sürecinin kapısını aralıyor.