Öğrenci affı SON DAKİKA! Öğrenci affı çıktı mı, ne zaman çıkacak? Öğrenci affı Resmi Gazete'de yayımlandı mı?

Öğrenci affı çıktı mı, ne zaman çıkacak? Öğrenci affı Resmi Gazete'de yayımlandı mı? Eğitim hayatına çeşitli nedenlerle ara vermek zorunda kalan ya da üniversite ile ilişiği kesilen binlerce kişinin yakından takip ettiği öğrenci affı düzenlemesinde süreç devam ediyor. TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'nda kabul edilen kanun teklifi henüz yasalaşmadı.

ÖĞRENCİ AFFI SON DAKİKA!

Üniversite eğitimini yarıda bırakmak zorunda kalan ya da farklı gerekçelerle yükseköğretim kurumlarıyla ilişiği kesilen öğrencileri ilgilendiren öğrenci affı düzenlemesi, TBMM'de yasama sürecini sürdürüyor.

Öğrenci affını da kapsayan 28 maddelik kanun teklifi, TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'nda yapılan görüşmeler sonucunda kabul edildi. Böylece teklif, komisyon aşamasını tamamlayarak yasama sürecinde bir sonraki aşamaya geçti.

Ancak mevcut durumda düzenleme henüz kanun niteliği kazanmış değil. Teklifin yürürlüğe girebilmesi için TBMM Genel Kurulu'nda görüşülerek milletvekillerinin oyuna sunulması gerekiyor.

Komisyon sürecinin tamamlanmasının ardından gözler şimdi TBMM Genel Kurulu'nda yapılacak görüşmelere çevrilmiş durumda.

ÖĞRENCİ AFFI ÇIKTI MI?

Hayır. Mevcut resmi süreç itibarıyla öğrenci affı henüz yürürlüğe girmedi.

Kanun teklifi yalnızca TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'nda kabul edilmiş durumda bulunuyor. Bu aşama, teklifin yasalaştığı anlamına gelmiyor.

Bir kanun teklifinin yürürlüğe girebilmesi için şu aşamaların tamamlanması gerekiyor:

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesi,

Cumhurbaşkanının onayına sunulması,

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi.

Bu işlemler tamamlanmadan öğrenci affı resmen uygulanmaya başlamıyor.

ÖĞRENCİ AFFI NE ZAMAN ÇIKACAK?

Resmi makamlar tarafından öğrenci affının yürürlüğe gireceği tarihe ilişkin açıklanmış kesin bir takvim bulunmuyor.

Komisyonda kabul edilen teklifin önümüzdeki günlerde TBMM Genel Kurulu gündemine alınması bekleniyor. Genel Kurul'da kabul edilmesi halinde teklif Cumhurbaşkanının onay sürecine gönderilecek.

Cumhurbaşkanı tarafından onaylanan kanun ise Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek.

Bu nedenle öğrenci affının yürürlüğe giriş tarihi, TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmeler ve sonraki resmi işlemlerin tamamlanmasına bağlı olarak netleşecek.

ÖĞRENCİ AFFI RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI MI?

Hayır. Güncel resmi süreç itibarıyla öğrenci affı düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlanmadı.

Komisyondan geçen teklif henüz TBMM Genel Kurulu tarafından kabul edilmediği için Cumhurbaşkanı onay aşamasına da ulaşmadı.

Türkiye'de bir kanunun yürürlüğe girebilmesi için izlenen resmi süreç şu şekilde işliyor:

Kanun teklifinin TBMM komisyonunda kabul edilmesi,

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesi,

Cumhurbaşkanının onayı,

Resmi Gazete'de yayımlanması.

Öğrenci affı düzenlemesi bu aşamaların tamamını henüz tamamlamadığı için yürürlüğe girmiş değil. Sürece ilişkin yeni gelişmeler, TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmelerin ardından ve Resmi Gazete'de yayımlanması halinde resmiyet kazanacak.