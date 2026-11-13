ÖGG SINAV SONUÇLARI EKRANI 2026 (egm.gov.tr) 123. dönem özel güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

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123. Dönem Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınavına katılan adaylar, sonuçların açıklanacağı tarihe odaklandı. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından ilan edilecek sonuçlar için bekleyiş sürerken, adaylar sorgulama ekranına ilişkin gelişmeleri takip ediyor. Peki, 123. dönem ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

123. DÖNEM ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

123. Dönem Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçlarının 13 Kasım 2026 Cuma günü açıklanması bekleniyor. Sınavın soru ve cevap anahtarları ise 27 Ekim 2026 tarihinde yayımlandı. Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte adaylar, sınav performanslarını EGM'nin resmi internet sitesi üzerinden öğrenebilecek.

123. DÖNEM ÖGG SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

123. dönem ÖGG sınav sonuçlarının açıklanmasına ilişkin resmi duyuru takip ediliyor. EGM tarafından sonuçlar erişime açıldığında adaylar, T.C. kimlik numaralarıyla sorgulama yapabilecek. Sonuç ekranına ulaşmak isteyen adayların Emniyet Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesini kontrol etmesi gerekiyor.

123. ÖGG SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar, 123. dönem özel güvenlik sınav sonuçlarını Emniyet Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesi üzerinden sorgulayabilecek. Sonuç ekranında istenen T.C. kimlik numarası bilgisi girilerek sınav sonucu görüntülenebilecek.

ÖGG SINAVININ DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIYOR?

Özel güvenlik sınavında adaylara 100 adet çoktan seçmeli soru yöneltiliyor. Her soru bir puan değerinde olduğundan değerlendirme 100 puan üzerinden yapılıyor.

Silah farkı sınavına katılan adaylara ise silah bilgisi alanında 25 çoktan seçmeli soru soruluyor. Bu bölümde her soru iki puan üzerinden değerlendiriliyor ve toplam puan 50 üzerinden hesaplanıyor.