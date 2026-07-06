Off Campus 2. sezon çıkacak mı? Off Campus 2. sezon ne zaman yayınlanacak?

Off Campus 2. sezon çıkacak mı? Prime Video Türkiye'de yayınlanan ve ilk sezonuyla dikkat çeken Off Campus dizisi için beklenen gelişme resmi olarak netleşti. Yapım şirketi, dizinin göreceği büyük ilgiyi öngörerek daha ilk sezon yayınlanmadan önce önemli bir karar aldı. Şubat 2026 tarihinde yapılan resmi açıklamayla birlikte dizinin ikinci sezonu onaylandı. Peki, Off Campus 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Detayalar...

OFF CAMPUS 2. SEZON ÇIKACAK MI?

Off Campus 2. sezon resmi olarak onaylandı. Yapım şirketi, dizinin ilk sezonu yayın hayatına başlamadan önce, Şubat 2026 tarihinde ikinci sezon için resmi onayı verdi. Böylece Off Campus'un yeni sezon hazırlıkları, ilk sezonun yayın süreci tamamlanmadan planlanan takvim doğrultusunda ilerlemeye başladı.

Glory Cinema ve sektör kaynaklarından paylaşılan son bilgilere göre ikinci sezonun prodüksiyon çalışmaları resmi olarak başlatıldı. Yapım ekibi, Briar Üniversitesi atmosferini yeniden oluşturmak amacıyla kapsamlı bir hazırlık süreci yürütüyor.

OFF CAMPUS 2. SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Off Campus 2. sezonun resmi yayın tarihi henüz Prime Video tarafından açıklanmadı.

Glory Cinema ve sektör kaynaklarından sızan son raporlara göre dizinin ikinci sezon çekimleri 1 Haziran 2026 tarihinde başladı. Planlamaya göre çekimler 18 Eylül 2026 tarihine kadar devam edecek.

Çekimlerin tamamlanmasının ardından yapımın kurgu ve diğer prodüksiyon sonrası süreçlerine geçilecek.

Resmi yayın günü veya yayın ayı henüz ilan edilmemiş olsa da, dijital yayın platformlarının prodüksiyon takvimleri dikkate alındığında dizinin 2026 yılının son çeyreğinde veya 2027 yılının ilk aylarında Prime Video platformunda izleyiciyle buluşmasının beklendiği belirtiliyor.

Kesin yayın tarihi açıklandığında duyuru, resmi Prime Video ve Off Campus Instagram hesapları üzerinden eş zamanlı olarak paylaşılacak.

İKİNCİ SEZONUN ÇEKİM TAKVİMİ NETLEŞTİ

Off Campus'un ikinci sezon çekimleri resmi takvime göre 1 Haziran 2026 tarihinde başladı.

Yapım ekibi, çekimleri 18 Eylül 2026 tarihine kadar tamamlamayı hedefliyor. Çalışmalar boyunca Briar Üniversitesi'nin dinamik atmosferinin yeniden oluşturulması için yoğun bir prodüksiyon programı uygulanıyor.

Belirlenen çekim takviminin tamamlanmasının ardından dizi, post-prodüksiyon aşamasına geçecek.

İKİNCİ SEZONDA HANGİ KİTABIN HİKÂYESİ ANLATILACAK?

İkinci sezonda dizi, kitap serisinin yayın sıralamasını takip etmeyecek.

Yeni sezon, Elle Kennedy'nin Off Campus serisindeki üçüncü kitabı olan The Score temel alınarak hazırlanacak. Böylece ikinci sezonda hikâye, Allie ve Dean karakterleri üzerinden ilerleyecek.

JOSH HEUSTON NEDEN İKİNCİ SEZONDA YER ALMIYOR?

İkinci sezon öncesinde oyuncu kadrosuyla ilgili dikkat çeken gelişmelerden biri de Josh Heuston hakkında yaşandı.

Justin Kohl karakterine hayat veren Josh Heuston, alınan son kararlar ve senaryo doğrultusunda ikinci sezonda yer almayacak. Yapılan planlama kapsamında Justin Kohl karakterinin hikâyesi sonlandırıldığı için oyuncu yeni sezonda kadroya dahil edilmeyecek.

OFF CAMPUS DİZİSİ TOPLAM KAÇ BÖLÜM?

Prime Video Türkiye'de yayınlanan Off Campus dizisinin ilk sezonu toplam 8 bölümden oluşuyor.

İkinci sezon için de benzer bir planlama yapıldığı belirtilirken, yeni sezonun da 8 bölüm olarak hazırlanması planlanıyor.