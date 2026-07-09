Christopher Nolan imzasını taşıyan Odyssey filmi, Universal Pictures'ın paylaştığı ilk tanıtımların ardından 2026 yılının en çok beklenen sinema yapımları arasında yerini aldı. Antik Yunan edebiyatının en önemli eserlerinden biri olan Homeros'un Odisseia destanını beyazperdeye taşıyan yapım, dev bütçesi, güçlü oyuncu kadrosu ve IMAX teknolojisiyle çekilen sahneleriyle dikkat çekiyor. Peki, Odyssey filmi ne zaman vizyona girecek 2026? Odyssey Türkiye'de ne zaman sinemalara gelecek? Detaylar...

ODYSSEY FİLMİ TÜRKİYE'DE NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK 2026?

Universal Pictures tarafından paylaşılan vizyon takvimine göre Odyssey, küresel gösterim planıyla eş zamanlı olarak 17 Temmuz 2026 Cuma günü Türkiye'deki sinema salonlarında vizyona girecek.

Film, yeni nesil IMAX kamera teknolojileri kullanılarak dünyanın farklı bölgelerinde çekildi. Bu nedenle yapımın gösterime girdiği tarihten itibaren özellikle IMAX salonlarında izleyiciyle buluşması planlanıyor.

Açıklanan teknik bilgilere göre filmin süresi 2 saat 52 dakika olacak. Böylece Christopher Nolan'ın uzun anlatım yapısını sürdüren yeni filmi, izleyicilere kapsamlı bir sinema deneyimi sunacak.

Yapım, Universal Pictures ve Syncopy ortaklığıyla hazırlandı. Yaklaşık 250 milyon dolarlık bütçesiyle film, bugüne kadar hazırlanan en büyük mitolojik sinema projeleri arasında gösteriliyor.

ODYSSEY FİLMİ KONUSU NE?

Film, Antik Yunan edebiyatının temel eserlerinden biri kabul edilen Homeros'un Odisseia destanını konu alıyor.

Hikâyenin merkezinde, Truva Savaşı'nın sona ermesinin ardından ülkesi İthaka'ya dönmeye çalışan Kral Odysseus bulunuyor. Uzun yolculuğu boyunca denizlerde karşılaştığı zorlu engeller, mitolojik yaratıklar, tanrılar ve doğaüstü olaylar, destanın temel anlatısını oluşturuyor.

Christopher Nolan'ın yönetmenliğinde beyazperdeye uyarlanan yapım, Homeros'un klasik eserini büyük ölçekli bir Hollywood prodüksiyonu olarak sinemaya taşıyor.

Filmin çekimleri, farklı coğrafyalarda gerçekleştirildi ve IMAX teknolojisi kullanılarak tamamlandı.

ODYSSEY FİLMİ OYUNCULARI

Filmin açıklanan oyuncu kadrosunda Hollywood'un çok sayıda tanınmış ismi yer alıyor.

Başrolde Matt Damon, Truva Savaşı'nın ardından evine dönmeye çalışan İthaka Kralı Odysseus karakterini canlandırıyor.

Yapımın açıklanan oyuncu kadrosunda ayrıca şu isimler bulunuyor:

Matt Damon

Zendaya

Tom Holland

Robert Pattinson

Anne Hathaway

Charlize Theron

Lupita Nyong'o

Çekim sürecinin büyük bölümü gizlilik içerisinde yürütülürken, oyuncu kadrosunun açıklanmasının ardından film uluslararası sinema gündeminde geniş yer buldu.

Universal Pictures tarafından paylaşılan resmi takvime göre Odyssey, 17 Temmuz 2026 tarihinde Türkiye dahil küresel gösterime girecek ve IMAX formatı başta olmak üzere sinema salonlarında izleyiciyle buluşacak.