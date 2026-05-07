ODTÜ'de ne oldu, ODTÜ'lü öğrencilere kim saldırdı?

Ankara’daki ODTÜ kampüsünde meydana gelen olay sonrası gözler üniversite yönetimi ve güvenlik güçlerine çevrildi. ODTÜ’lü öğrencilere yönelik saldırı iddiaları gündemin ilk sıralarına yerleşirken, “ODTÜ’de ne yaşandı?” sorusu vatandaşlar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Yaşanan gelişmelerle ilgili yeni açıklamaların gelmesi bekleniyor.

ODTÜ'DE NE OLDU?

Ankara’daki Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ) düzenlenen 37. Uluslararası Bahar Şenliği etkinliklerinde yaşanan kavga, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Konser sırasında iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek şiddet olaylarına dönüştü.

KONSER ALANINDA GERİLİM TIRMANDI

İddialara göre sahnede İlkay Akkaya’nın bulunduğu sırada Türk bayraklı protesto gerçekleştiren bir grup ile başka bir grup arasında sözlü tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesiyle birlikte protestocu gruba yönelik saldırı gerçekleşti. Olay anına ait görüntüler sosyal medyada gündem olurken, saldırıyı başlatan kişinin DHKP/C bağlantılı olduğu iddiası da ortaya atıldı.

ÇOK SAYIDA ÖĞRENCİ YARALANDI

Kampüs içerisinde yaşanan arbede sırasında bazı öğrenciler yaralanırken, güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle kavga kontrol altına alındı. Yaralı öğrencilerin hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı öğrenildi.

İLKAY AKKAYA’DAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Sanatçı İlkay Akkaya, T24’e yaptığı açıklamada olayların provokasyon sonucu çıktığını belirtti. Akkaya açıklamasında, “Stadyumda pek çok bayrak açan grup vardı. Ancak ortada bulunan büyük bayraklı grup yuhalamaya başladı. 7’nci şarkıda yukarıdan cam şişeler atıldı ve kavga çıktı. Bayrağa saygısızlık yapılmadı, açık şekilde provoke edilmeye çalışıldık” ifadelerini kullandı.

ODTÜ YÖNETİMİNDEN ŞİDDETE TEPKİ

Yaşanan olayların ardından ODTÜ yönetimi tarafından yapılan açıklamada, şiddet olaylarının kabul edilemez olduğu vurgulandı. Açıklamada üniversitenin ifade özgürlüğü, çoğulculuk ve karşılıklı saygı ilkeleri doğrultusunda hareket ettiği belirtilerek, kampüs içerisinde hiçbir şiddet eylemine tolerans gösterilmeyeceği ifade edildi.

SORUŞTURMA VE İNCELEME BAŞLATILDI

Üniversite yönetimi, olaylara karıştığı belirlenen kişiler hakkında gerekli işlemlerin başlatıldığını duyurdu. Açıklamada ayrıca öğrenciler sağduyulu olmaya çağrılırken, olayın tüm yönleriyle incelendiği belirtildi.